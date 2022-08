Voici comment les livraisons et le suivi des commandes fonctionneront dans l’application iOS 16 Wallet

La livraison de colis et le suivi des commandes sont l’une des nouvelles fonctionnalités de l’application Wallet dans iOS 16. Ceci est techniquement dans les versions bêta maintenant, mais aucun partenaire marchand n’a encore publié de support, il est donc essentiellement inutilisable. Espérons que nous verrons quelque chose parallèlement à la sortie d’iOS 16 à l’automne ; l’application Apple Store la prendra probablement en charge afin que vous puissiez suivre votre nouvel iPhone sur votre ancien iPhone.

Cependant, Apple a récemment publié des exemples de charges utiles à titre d’exemples dans sa documentation pour développeurs, ce qui nous donne un premier aperçu de l’interface utilisateur dans l’action…

Lorsque le système est en ligne, après avoir effectué un achat chez un détaillant compatible, vous devez d’abord ajouter la commande à l’application Wallet. Cela peut se produire automatiquement si vous achetez le produit sur un appareil Apple lui-même. Le site Web du marchand transmettra les informations de commande dans votre portefeuille. Vous pouvez également ajouter des commandes manuellement en cliquant sur un lien.

Les mises à jour de la commande sont ensuite transmises automatiquement à l’application Wallet de l’utilisateur. Les partenaires de support pourront également configurer une notification push à envoyer lorsque les détails de la commande changent.

Comme le montrent ces captures d’écran, l’écran de commande peut être très richement détaillé. Une livraison affichera son statut, son statut de suivi, un résumé d’un lien vers le suivi, la date d’arrivée prévue, une liste des articles de la commande avec des vignettes, etc.

L’exemple de commande de boulangerie comprend un bouton pour afficher un code-barres scannable à présenter lors du retrait, ainsi que l’adresse de la boulangerie avec une action en un clic pour accéder à cette adresse dans Maps.

Les commandes sont enregistrées dans l’écran Commandes et synchronisées via iCloud, dans l’application Wallet afin que vous puissiez les retrouver plus tard, même des mois plus tard. L’ensemble du processus est privé par conception et les données sont synchronisées à l’aide d’un cryptage de bout en bout, de sorte qu’Apple ne sait pas quelles sont vos commandes.

La génération de charges utiles de commande pouvant être visualisées dans l’application Wallet nécessite naturellement une coordination de la part du marchand pour communiquer avec le backend d’Apple. Il reste à voir combien d’entreprises adopteront la fonctionnalité.

Apple a annoncé des partenariats avec les plateformes de commerce électronique Shopify, Narvar et Route, donc j’espère que cela relancera le déploiement. Ils se sont engagés à déployer des intégrations de suivi des commandes Wallet plus tard cette année.

À tout le moins, vous pouvez certainement vous attendre à ce que l’application Apple Store soit mise à jour avec iOS 16 pour prendre en charge cette fonctionnalité. Cela indique que vous pourrez suivre la progression de vos achats de matériel Apple à l’automne directement dans l’application Apple Wallet.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :