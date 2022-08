La mise à jour Astropad Studio apporte les touches rapides personnalisées pour iPad en tant que tablette de dessin professionnelle

Astropad Studio, le logiciel pointu qui vous permet d’exécuter vos applications Mac ou PC créatives préférées sur iPad, a reçu aujourd’hui une mise à jour précieuse avec les touches rapides personnalisées. L’ajout indique que vous pouvez ajouter sept touches d’écran personnalisées à votre iPad.

La mise à jour d’Astropad Studio 5.1 a atterri aujourd’hui avec la société détaillant la fonctionnalité Custom Quick Keys dans un article de blog et une présentation vidéo.

« Vous en avez assez d’appuyer sur trop de boutons sur votre iPad ou de devoir passer au clavier de votre bureau pour de simples raccourcis ? Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’ajouter jusqu’à sept touches personnalisées à l’écran pour vous aider à améliorer votre flux de travail !

Voici à quoi vous attendre :

Personnaliser – configurez vos touches rapides personnalisées pour n’importe quelle combinaison de commandes clavier.

configurez vos touches rapides personnalisées pour n’importe quelle combinaison de commandes clavier. Personnalisation par application – clés stockées par application, vous pouvez donc avoir un jeu pour Photoshop et un autre pour Illustrator, etc.

clés stockées par application, vous pouvez donc avoir un jeu pour Photoshop et un autre pour Illustrator, etc. Masquer/afficher les touches de modification – Masquez tout ou partie des touches de modification traditionnelles telles que Option (⌥) ou CTRL (⌘). Par exemple, si vous utilisez Option (⌥) pour sélectionner les couleurs mais que vous n’avez pas besoin des autres touches comme Commande (⌘) ou Maj, vous pouvez maintenant tout masquer sauf Option (⌥).

Cela indique que vous n’avez pas besoin d’ouvrir la barre latérale tout le temps pour accéder aux actions fréquentes, certaines suggestions d’Astropad pour les touches personnalisées incluent :

Changer d’outils

Changer la taille ou la couleur des pinceaux

Ajouter ou supprimer des calques

Changer entre les cadres

Astropad Studio fonctionne avec Mac et PC pour transformer l’iPad en une tablette de dessin professionnelle. Pour les abonnés existants, la nouvelle mise à jour est une mise à niveau gratuite, et si vous ne l’avez pas essayée avant, elle est accompagnée d’un essai gratuit de 14 jours. Après cela, il coûte 14,99 $/mois ou 99,99 $/an.

Découvrez de plus près les touches rapides personnalisées dans la vidéo de présentation :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :