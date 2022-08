Prévision d’orage géomagnétique sur Terre le 3 août : à quoi s’attendre

Les scientifiques de la NOAA ont annoncé qu’en raison du plasma éjecté d’un trou coronal, une tempête géomagnétique de classe G1 est attendue pour demain.

Crédit : NOAA

Le 3 août, un flux de vent solaire frappera le champ magnétique terrestre, créant une tempête géomagnétique. C’est ce qu’ont annoncé des scientifiques du Space Weather Prediction Center (SWPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), une agence fédérale américaine qui s’occupe des phénomènes météorologiques, climatiques et océanographiques. L’événement, comme l’explique LiveScience, est dû à un trou coronal géant situé dans l’hémisphère sud du Soleil, qui provoque l’écoulement du plasma en direction de notre planète. Les trous coronaux sont des zones de la couronne solaire (la couche externe de l’atmosphère de l’étoile) qui sont plus froides et plus sombres, où le gaz électrifié est moins dense. À partir de ces régions, les lignes de champ magnétique solaire rayonnent dans l’espace et permettent aux particules de plasma de s’échapper. Lorsque les trous coronaux font face à la Terre, tout comme les éjections de masse coronale (CME) et les éruptions, le matériau éjecté peut avoir un impact sur le champ magnétique terrestre après un voyage de plusieurs jours, entraînant des tempêtes géomagnétiques et des aurores polaires spectaculaires. .

Comme le précise le site spécialisé Spaceweather.com, heureusement, pour le mercredi 3 août une tempête géomagnétique de classe G1 est attendue, la plus faible sur une échelle de 1 à 5. Pour une tempête de cette classe, les scientifiques prévoient peu d’impact significatif sur les lignes et quelques perturbations mineures liées au fonctionnement des satellites, mais rien de particulièrement inquiétant. Des altérations du comportement des animaux qui utilisent le champ magnétique terrestre pour migrer sont également possibles. L’aspect le plus notable des tempêtes géomagnétiques de classe G1 est probablement l’apparition d’aurores polaires à des latitudes plus basses. Lors du dernier événement de ce type, survenu vers le 20 juillet en raison d’une violente éjection de masse coronale, les aurores boréales se sont également manifestées dans le ciel du Maine et du Michigan, aux États-Unis. Il est également prévu pour demain. Ces phénomènes optiques spectaculaires se produisent parce que les particules électriquement chargées du vent solaire se fixent sur les lignes de champ électrique et s’écoulent dans l’ionosphère (entre 100 et 500 kilomètres d’altitude), en interagissant avec les atomes des gaz atmosphériques présents. Cette interaction libère les arcs lumineux caractéristiques qui peuvent atteindre des centaines de kilomètres de long.

Mais les orages géomagnétiques ne sont pas que de petits problèmes et des spectacles de lumière à couper le souffle. Un orage géomagnétique de classe G5 serait en effet littéralement capable de nous replonger dans le Moyen Âge pendant des semaines voire des mois, selon les experts, causant de très graves dommages aux infrastructures électriques, à la ligne internet et aux communications radio et satellite, étant donné que les appareils viendraient directement » frits « . Le tristement célèbre événement de Carrington survenu en septembre 1859 mit le feu aux télégraphes – les outils de communication par excellence de l’époque -, fit subir de mauvais chocs aux opérateurs et déclencha les aurores polaires aux très basses latitudes ; qu’il suffise de dire qu’il était visible dans le ciel de Rome. Un tel événement n’est ni prévisible ni évitable ; si l’expulsion de matière solaire est très violente et que la Terre est dans le collimateur, nous ne pouvons pas faire grand-chose.

Pendant cette période, le Soleil est très actif car il se dirige vers le pic maximal d’activité magnétique de son cycle de 11 ans, prévu pour juillet 2025. Dans cette phase, davantage de taches solaires se forment et des phénomènes violents tels que des éruptions se produisent plus fréquemment. CME, qui sont à l’origine des orages géomagnétiques.