10 meilleurs jeux comme Stray pour jouer sur PC

Stray est un jeu qui vous permet de jouer en tant que configuration de chat dans un univers sur le thème du cyberpunk. Maintenant, c’est un jeu qui a attiré beaucoup d’attention pour toutes les bonnes raisons. Que vous souhaitiez parler des graphismes, de l’histoire ou du gameplay, tout est parfait. C’est même à un niveau où il y a des mods amusants à essayer. Vous pouvez consulter certains des mods ici. Si vous avez vécu sous un rocher et que vous n’avez aucune idée de ce jeu, il est recommandé de vérifier le jeu. Et si vous avez terminé Stray, vous pourriez ressentir l’envie de jouer à plus de jeux où vous incarnez un animal, n’est-ce pas ? Voici la liste des meilleurs des jeux comme Stary.

Il y a eu un bon nombre de jeux d’animaux amusants, même avant l’annonce de Stray. Cependant, sachant à quel point on s’amuse en jouant à de tels jeux, il est plus logique que les gens recherchent des jeux similaires à Stray. Eh bien, la bonne nouvelle est qu’il existe un certain nombre de jeux dans lesquels vous incarnez un animal. Alors, commençons.

Jeu d’oie sans titre

Untitled Goose Game – Oui, c’est le titre du jeu. Alors, de quoi parle ce jeu ? Vous jouez comme une oie et une idiote en plus. Vous êtes dans un village et votre objectif est de créer le plus de ravages possible. Votre objectif est de faire le tour de la ville, d’embêter les gens, de voler différents objets et de vous amuser. Oh, et vous pouvez klaxonner les gens en utilisant le bouton spécial pour klaxonner. Le jeu devient plus amusant si vous avez un ami car il vous permet de jouer en mode partagé ou en écran partagé.

Développeur : Maison Maison

Date de sortie : 23 septembre 2020

Plateforme: Vapeur

L’esprit du Nord

Envie d’aventure et de plaisir ? Spirit of the North a ce qu’il vous faut. Vous incarnez un petit renard roux dans le jeu. Tout comme Stray n’a pas de narration, Spirit of the North n’a pas de narration ni de dialogues. Vous devez vous diriger vers le gardien des aurores boréales. Les visuels de ce jeu sont exceptionnels. Vous pourriez l’appeler un simulateur de marche de renard qui a des énigmes à résoudre.

Développeur : Infuse Studio

Date de sortie : 7 mai 2020

Plateforme: Vapeur

Dommages catlatéraux : Remeowstared

Quoi de plus amusant que d’incarner un chat ? Vous pouvez faire toutes les bêtises de chat dans le jeu. Catlateral Damage vous permet de faire exactement cela. Vous pouvez faire tomber des choses, gratter diverses choses, vider le rouleau de papier toilette et, surtout, vous sentir bien avec l’herbe à chat que vous consommez dans le jeu. En dehors de tout cela, il existe diverses autres tâches que vous devez accomplir. Les critiques du jeu en parlent très positivement. Essayez-le comme et quand vous le pouvez.

Développeur : Manekoware, Fire Hose Games

Date de sortie : 15 septembre 2021

Plateforme: Vapeur

Gibbon : Au-delà des arbres

Incarnez un Gibbon qui se balance d’un endroit à l’autre. Le jeu a de jolis arrière-plans dessinés à la main aux couleurs pastel qui sont très agréables à regarder. En fait, tout dans le monde du jeu est de couleur pastel, y compris le Gibbon. Vous pouvez vous déplacer à travers différents endroits du jeu. Le jeu parle des différents défis auxquels tous les animaux sont confrontés, tels que la déforestation, le changement climatique et le braconnage. Le jeu est assez nouveau et incontournable si vous voulez en savoir plus sur la façon dont les changements environnementaux rendent les choses difficiles pour les animaux.

Développeur : Règles brisées

Date de sortie : 18 mai 2022

Plateforme: Vapeur

Endling : l’extinction est éternelle

Voici un jeu à défilement latéral en 3D qui se concentre sur les problèmes environnementaux du monde réel et sur la façon dont les animaux luttent pour se nourrir et survivre. Vous jouez le rôle d’une maman renard qui doit s’occuper de ses petits. Vous devez protéger les petits des autres animaux et des êtres humains et vous assurer qu’ils sont nourris et qu’ils ne meurent pas de faim. Vous leur apprendrez également de nouvelles compétences et surtout les compétences nécessaires pour survivre dans ce monde dur et cruel.

Développeur : Herobeat Studios

Date de sortie : 19 juillet 2022

Plateforme: Vapeur

Fantôme d’un conte

Vous voulez jouer à un jeu Action RPG en tant que souris ? Fantôme d’un conte a votre dos. Vous incarnez Tilo la souris qui part à l’aventure. L’objectif principal de ce jeu est de trouver votre seul véritable amour – Merra. Au cours de vos voyages, vous rencontrerez divers ennemis et rencontrerez de nouvelles personnes. Vous pouvez interagir avec divers autres personnages qui vous fourniront un certain type d’informations.

Développeur : SeithCG

Date de sortie : 13 mars 2018

Plateforme: Vapeur

Gato Roboto

Envie de jeux de style Metroidvania ? Que diriez-vous d’incarner un chat dans un labyrinthe noir et blanc rempli d’obstacles divers et d’extraterrestres ? Il s’agit d’un jeu rapide où vous, le chaton, attaquerez et combattrez divers ennemis. Tout comme dans Stray, vous avez le robot B12, il existe également divers robots dans ce jeu. Le jeu marque 79 points sur Metacritic.

Développeur : doinksoft

Date de sortie : 30 mai 2019

Plateforme: Vapeur

Nuit dans les bois

Envie de partir à l’aventure comme Stray ? Night in the Woods est ce dont vous avez besoin pour jouer. Vous incarnez Mae Borowski qui rentre chez elle mais constate que les choses ne sont plus pareilles. Pendant que vous essayez de renouer avec des amis perdus depuis longtemps, quelque chose se cache dans les bois. C’est votre travail d’enquêter et de partir à l’aventure pour voir ce qui se cache dans les bois.

Développeur : Infinite Fall

Date de sortie : 21 février 2017

Plateforme: Vapeur

Quête de chat II

Vous voulez jouer à un jeu où les chats et les chiens se font la guerre ? Dans ce jeu, les chats de Ferlingard sont en guerre avec les chiens de Lupas Town. Bien que le titre du jeu contienne le mot chat, vous pouvez également choisir de jouer en tant que chien. Le jeu vous permet d’explorer le royaume et vous permet également de jouer avec vos amis via le mode coopératif de partage d’écran. Le jeu propose également différentes armes et sorts à utiliser contre vos ennemis. Si vous n’avez jamais entendu parler de ce jeu, vous pouvez commencer par jouer Quête de chat I puis passez à la deuxième partie du jeu.

Développeur : The Gentlebros

Date de sortie : 24 septembre 2019

Plateforme: Vapeur

Le premier arbre

Vous voulez jouer à un jeu d’histoire courte dans le style de Stray ? The First Tree est le jeu dans lequel vous incarnez un renard à la recherche de sa famille disparue. Il y a aussi une autre histoire dans le jeu où vous essaierez de renouer avec votre père. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous découvrirez de nouveaux artefacts et découvrirez différents pneus de ce qui s’est réellement passé plus tôt. Ce jeu comporte quelques éléments émotionnels, alors préparez-vous à quelques larmes tout en jouant au jeu.

Développeur : David Wehle

Date de sortie : 14 septembre 2017

Plateforme: Vapeur

Et ceci conclut la liste des 10 jeux comme Stary auxquels vous devez jouer sur PC. Tous ces jeux valent l’argent dépensé et une grande collection de jeux pour ceux qui aiment les jeux liés aux animaux comme ceux-ci. Maintenant, il y a un autre jeu amusant appelé Goat Simulator qui n’est pas encore sorti. Si vous avez d’autres jeux qui pourraient appartenir à cette liste, n’hésitez pas à les mentionner sur nos réseaux sociaux.

