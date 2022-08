Après avoir conclu deux accords antitrust avec Apple, le même cabinet d’avocats dépose une nouvelle affaire

Un cabinet d’avocats qui a négocié avec succès deux accords antitrust Apple s’attaque à nouveau à la société Cupertino.

Hagens Berman, qui a remporté un règlement sur les livres électroniques de 560 millions de dollars, et plus récemment sur l’App Store de 100 millions de dollars, vise à nouveau la réduction de 15% ou 30% des ventes d’applications iOS d’Apple…

Apple a été reconnu coupable d’avoir contrôlé artificiellement le prix des ebooks en 2013, une pratique qui a ensuite vu le cabinet d’avocats Hagens Berman obtenir des paiements pour les clients qui ont acheté des ebooks à Apple pendant une période de deux ans.

La même entreprise était également à l’origine d’un recours collectif plus récent au nom de petits promoteurs. Le règlement total était de 100 millions de dollars – payé via un mécanisme qui a permis à Apple de le transformer en un gain de relations publiques – bien que le juge ait remis en question la réduction de 27% de l’entreprise.

Les avocats se battent également contre une action en justice antitrust d’Apple Pay au nom des banques, alléguant des pratiques anticoncurrentielles en forçant les émetteurs de cartes à s’inscrire à Apple Pay s’ils veulent obtenir leurs cartes dans l’application Wallet.

Maintenant, l’entreprise cherche un règlement similaire à l’App Store, cette fois en France. Ils travaillent avec Fayrouze Masmi-Dazi, avocat antitrust basé à Paris. Alors qu’il n’y a à ce jour que trois plaignants, les avocats invitent tous les promoteurs français à se joindre à l’affaire.

Les plaignants nommément désignés sont les développeurs de l’application d’actualités Figaro, l’application L’Équipe sports et le GESTE, une association française d’éditeurs de contenus en ligne.

Le recours collectif proposé vise à forcer Apple à mettre fin à son monopole abusif, à mettre fin aux mandats de tarification qui remboursent les développeurs pour les surcoûts dus à l’abus de son pouvoir de monopole […]

« Nous venons de sortir de notre accord durement gagné avec Apple et prêts à revenir sur le ring », a déclaré Steve Berman, associé directeur de Hagens Berman et avocat représentant la classe proposée de développeurs iOS. « Notre société est heureuse de voir des développeurs iOS d’autres pays demander la même justice que nous avons pu obtenir pour les développeurs américains. Nous pensons qu’eux aussi ont été injustement soumis aux politiques étouffantes de l’App Store d’Apple, et nous avons l’intention de faire respecter la loi par Apple.

« Le GESTE et ses membres sont en effet à la pointe de plusieurs initiatives et combats pour un fonctionnement plus équilibré et équitable du monde numérique en France et en Europe. Par sa nature et son ampleur, l’action d’aujourd’hui montre notre détermination à demander de tels changements et réparations », ont déclaré Bertrand Gié, président du GESTE et responsable du numérique au Figaro et Emmanuel Alix, vice-président du GESTE et responsable du numérique à L’Equipe.

« Les politiques et restrictions d’Apple posent des problèmes critiques à tous les développeurs iOS utilisant l’App Store. A problème global, il y aura une solution globale. Je crois que nous pouvons construire des ponts solides pour concevoir des actions percutantes, car nous ne laisserons aucune place à l’impunité », a déclaré Fayrouze Masmi-Dazi, avocat antitrust du GESTE et avocat représentant la classe proposée de développeurs iOS en association avec Steve Berman.