Y aura-t-il Stray 2 ? Combien de fins Stray a-t-il? fin expliquée

Stray est devenu l’une des sensations de l’été grâce à l’essai gratuit de 7 jours de PS Plus. Les gens sont subjugués par la nouvelle proposition d’Annapurna et de Blue Twelve Studio dans laquelle on se met dans le skin d’un félin perdu dans un monde cyberpunk. Son succès a été tel qu’il est déjà le jeu avec la plus haute note d’utilisateurs en 2022 et beaucoup de ceux qui l’ont terminé se demandent s’il y aura une suite ou s’il y aura plusieurs fins. Nous allons inverser les deux questions, bien que nous vous ayons déjà dit que la seule certitude est que nous avons tous un singe Stray 2.

Combien de fins Stray a-t-il?

Stray n’a qu’une seule fin, mais la question a du sens. Le jeu propose une tonne d’objets de collection et de tâches secondaires qui pourraient amener n’importe qui à penser qu’obtenir 100% influence la cinématique finale. Mais non, ce n’est pas le cas. Peu importe si vous trouvez tous les souvenirs, partitions ou boissons énergisantes. Peu importe si vous avez évité de mourir ou d’être détecté pendant le jeu. La fin de Stray est ce qu’elle est et c’est la même chose pour tout le monde.

Y aura-t-il Stray 2 ?

Nous parions que oui, mais la balle est dans le camp de Blue Twelve Studio et d’Annapurna Interactive. Ce n’est ni confirmé ni les développeurs n’en ont encore parlé, mais il est impossible que cela ne leur ait pas traversé l’esprit. Nous disons cela non seulement à cause de l’énorme succès du jeu, mais aussi à cause de sa fin, avec plusieurs questions en l’air et des milliers de chemins ouverts pour une éventuelle suite.

La fin de Stray expliquée

Qu’en est-il exactement du B-12 ? Et avec la ville et Clémentine ? Avec les zurks ? Pourquoi ne voyons-nous pas le chat retrouver sa famille ? Des questions et d’autres questions qui nous assaillent lorsque l’écran devient noir et que le générique de Stray saute. Nous essaierons d’y répondre le plus clairement et le plus brièvement possible.

B-12, le drone qui nous accompagne durant l’aventure, meurt. En fait, c’est l’un des moments les plus tendres et tragiques du jeu, lorsque notre chat se couche à côté du robot inerte et s’endort en attendant qu’il se réveille et réagisse. B-12 avait la conscience d’un scientifique en lui et voulait survivre pour préserver les souvenirs de l’humanité et empêcher que leurs connaissances ne se perdent, mais le pauvre n’y parvient pas. L’ouverture de la ville consomme toute la puissance du drone et indique qu’il sera hors ligne pour toujours. Pendant quelques instants, nous avons pensé qu’il allait retransférer son esprit vers les ordinateurs de la salle de contrôle, mais non, il n’y a aucun signe et c’est un dernier au revoir. Avant de dire au revoir, B-12 assure qu’il est en paix avec sa décision, la décision de laisser le monde entre les mains de robots compagnons et d’animaux comme nous.

Ouvrir le ciel et laisser entrer la lumière et le « dehors » dans la Banlieue et le monde souterrain changera à jamais la vie de tous ses habitants. Les Outsiders, le gang de Clémentine et les amis de Momo et Seamus, ne seront plus persécutés et considérés comme des radicaux voués à la poursuite d’un rêve impossible. Et pour sa part, la cinématique finale semble impliquer que la lumière du soleil est mortelle pour ces petites créatures connues sous le nom de zurk, les boules oranges qui semblent sortir de Ratchet & Clank et qui nous ont persécutés tant de fois. Voir un monde cyberpunk à ciel ouvert et construit par des robots, ou comment le changement d’habitat a affecté la ville que nous connaissions serait fascinant pour une suite.

Mais surtout, qu’en est-il du chat ? On le voit sortir et regarder l’horizon, mais son avenir reste à écrire. Peut-être part-il dans une nouvelle aventure à l’étranger à la recherche de sa famille, ou peut-être essaie-t-il de trouver un moyen de ramener B-12, ou peut-être essaie-t-il de trouver et de sauver d’autres villes robotiques. Peut-être juste vivre en liberté. Des dizaines de chemins possibles sont ouverts au développeur pour raconter ou explorer dans un hypothétique Stray 2.