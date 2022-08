Le président de TSMC déclare "Personne ne peut contrôler TSMC par la force" alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s’intensifient

Dans le contexte : le président de TSMC a averti qu’une invasion chinoise de Taïwan rendrait les usines de l’entreprise inopérantes, soulignant que « personne ne peut contrôler TSMC par la force ». La rare interview de Mark Liu intervient alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine atteignent un niveau record sur les projets de la présidente de la Chambre Pelosi de se rendre à Taïwan lors de sa tournée en Asie. La Chine a déclaré qu’elle « ne resterait pas les bras croisés » et a menacé de « mesures énergiques » si Pelosi débarquait dans le pays.

Liu a partagé ses réflexions sur une éventuelle invasion chinoise dans une interview avec Fareed Zakaria de CNN. Il a dit que, comme toutes les guerres, il n’y aurait « pas de vainqueurs » si un tel conflit se produisait, la Chine, Taiwan et l’Occident étant tous perdants. Liu a ajouté que le scénario aurait des conséquences au-delà de l’industrie des semi-conducteurs, entraînant la « destruction de l’ordre mondial fondé sur des règles ».

Taïwan, la technologie et la menace d’une attaque chinoise : première partie de ma conversation avec le président de TSMC, Mark Liu, à partir du GPS d’aujourd’hui pic.twitter.com/xTGR1ovEoC – Fareed Zakaria (@FareedZakaria) 31 juillet 2022

En juin, un économiste gouvernemental de haut rang a déclaré que la Chine devrait saisir TSMC si l’Occident imposait des sanctions au pays comme celles auxquelles la Russie est confrontée. Liu pense qu’il serait impossible de prendre TSMC par la force étant donné les nombreuses versions mobiles de l’entreprise et sa dépendance à l’égard du support d’entreprises extérieures pour fonctionner. « [T]Ce sont des installations de fabrication tellement sophistiquées qu’elles dépendent de la connexion en temps réel avec le monde extérieur… des matériaux aux produits chimiques, en via les versions de rechange, les logiciels d’ingénierie et le diagnostic », a expliqué le président.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a récemment averti que les États-Unis pourraient être confrontés à une profonde récession s’ils étaient un jour coupés de l’industrie taïwanaise de fabrication de puces, l’un des facteurs à l’origine de la loi CHIPS.

La Chine s’appuie également sur TSMC pour ses puces, et Liu pense que le pays serait confronté à de grandes turbulences économiques si son approvisionnement en composants les plus avancés disparaissait. Les analystes estiment que la crainte de la Chine de ce qu’une industrie taïwanaise des puces perturbée ferait à son économie est un moyen de dissuasion important contre tout plan d’invasion – un soi-disant Silicon Shield. « Si ils [China] besoin de nous, ce n’est pas une mauvaise chose », a ajouté Liu.

Liu a conclu en disant que la Chine, Taïwan et l’Occident doivent examiner comment éviter la guerre dans la région et s’assurer que le moteur de l’économie mondiale continue de ronronner.

Selon les derniers rapports, le jet de l’US Air Force sur lequel Pelosi a volé en Malaisie a décollé de Kuala Lumpur. Bien qu’il ne soit pas clair si elle est dans l’avion, la marine américaine a simultanément déployé quatre navires de guerre à l’est de Taïwan, suggérant que la visite du président de la Chambre pourrait avoir lieu aujourd’hui.