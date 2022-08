La dernière enquête Steam montre un déluge de cartes graphiques, AMD atteint un niveau record et Windows 11 perd des parts

TL; DR : C’est l’heure de l’enquête Steam. Le rapport mensuel sur les logiciels et le hardware de Valve nous donne une bonne indication de ce que les 120 millions d’utilisateurs mensuels actifs de la plate-forme emballent dans leurs machines. Juillet a vu l’un des sauts les plus importants pour AMD dans la catégorie des processeurs, érodant davantage la part d’Intel et atteignant un niveau record. Il y a également eu une baisse surprise du nombre d’utilisateurs de Windows 11, et il semble que de plus en plus de personnes profitent de la baisse des prix des cartes graphiques.

À partir de la section des processeurs d’enquête Steam, juillet a été l’un des meilleurs mois pour AMD de mémoire récente. L’équipe rouge a connu une rare baisse du nombre de participants utilisant ses processeurs en juin, en baisse de -1,28 %, mais elle a rebondi le mois dernier de +2,22 %. Cela donne à AMD une part record de 33,73 %. Ce n’est pas la nouvelle qu’Intel voulait entendre, surtout après que son rapport trimestriel désastreux a fait chuter la capitalisation boursière de Chipzilla en dessous de celle de son rival.

Passant aux GPU les plus performants du mois, nous trouvons beaucoup de cartes Ampère et RDNA 2 de milieu à haut de gamme en haut du tableau. Les RTX 3070 (+0,27%), RTX 3080 (+0,024%) et RTX 3080 Ti (+0,14%) se sont particulièrement bien comportées, et il semble que les cartes AMD soient enfin plus appréciées, avec les Radeon RX 6800 XT et RX 6500 XT entrant dans le graphique principal en septième (+0,19%) et treizième (+0,15%) place, respectivement.

La vue de tant de cartes graphiques, en particulier les plus récentes et les plus performantes, est la bienvenue. Au plus fort de la crise des puces en novembre de l’année dernière, seuls cinq GPU ont réalisé des gains de plus de +0,10 %. Aujourd’hui, la chute des prix et les anciens crypto-mineurs vendant leur équipement signifient que de plus en plus de joueurs achètent des cartes qui étaient autrefois trop chères ou tout simplement indisponibles.

Ailleurs, Windows 11 a connu sa toute première baisse le mois dernier. Le dernier système d’exploitation de Microsoft prend la part de Windows 10 depuis son arrivée dans l’enquête. Cette tendance s’est inversée en juillet alors que Windows 11 a chuté de -0,11 % et que Windows 10 a augmenté de +1,91 % pour gagner une part de 73,17 %.

Enfin, le moment tant attendu où l’Oculus Quest 2 appartient à plus de la moitié de tous les utilisateurs VR de Steam est arrivé. Le casque de Meta est le choix préféré de 50,32 % des participants ; le Valve Index HMD, deuxième, a une part d’un peu plus de 15 %. Il sera intéressant de voir si l’Oculus (officiellement appelé Meta) Quest 2 peut maintenir ce rythme maintenant qu’il coûte 100 $ de plus.

Une autre partie intéressante de l’enquête est la section des langues. Les deux langues les plus populaires (l’anglais et le chinois simplifié) ont toutes deux diminué le mois dernier, tandis que le russe a enregistré la plus forte augmentation (+1,59 %). Steam est l’un des rares services occidentaux non interdits en Russie, et Valve a repris en avril les paiements aux développeurs russes et ukrainiens après une suspension.