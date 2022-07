Liste des jeux sortis en août 2022 pour PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

Alors que juillet touche à sa fin, jetons un coup d’œil à un tas de nouveaux jeux qui devraient sortir en août 2022. Que vous jouiez sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4/5 ou sur PC, il y a des jeux pour tout le monde. Le mois d’août sera un mois chargé en termes de sorties de jeux, en particulier pour ceux qui jouent à des jeux sur PC. Alors, jetons un coup d’œil à tous les jeux qui sortent en août 2022.

Stray est le jeu le plus populaire sorti en juillet. Ici vous pouvez trouver son guide de vitesse et ses mods.

Sortie du jeu en août 2022

Voici les meilleurs jeux sortis ce mois-ci, c’est-à-dire en août 2022. Quelle que soit la console que vous possédez, vous en trouverez au moins une nouvelle. Passons directement à la liste.

Campus à deux points

Si vous avez joué à Two Point Hospital, vous saurez à quoi vous attendre dans Two Point Campus. Il s’agit d’un jeu de simulation dans lequel vous gérerez et dirigerez un campus universitaire. Cela indique que vous gérerez les installations du campus telles que les auditoriums, les parcs, la cafétéria et les dortoirs. Tant que vous fournissez de bons services et gardez les étudiants heureux, vous pouvez vous attendre à ce que davantage d’étudiants se joignent à vous, sinon vous les verrez sortir par la sortie.

Développeur : Two Point Studios

Date de sortie : 9 août 2022

Plateforme : Xbox One, série X|S. PlayStation 4, PlayStation 5, Commutateur Nintendo, PC

Culte de l’Agneau

Voici un jeu solo intéressant qui vous permet d’élever votre propre culte. Intéressant non ? Maintenant, vous êtes dans un pays où vous devez construire diverses structures et effectuer différents types de rituels pour plaire aux dieux. Vous rencontrerez de faux prophètes ainsi que des rivaux qui feront tout pour vous abattre. Votre objectif est de les terminer et de faire en sorte que votre culte domine les autres.

Développeur : Massive Monster

Date de sortie : 11 août 2022

Plateforme : Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC

Spiderman de Marvel remasterisé

Enfin, les jeux Spiderman sont de retour sur PC. Le jeu original est sorti exclusivement pour la PlayStation 4 en 2019. Il y a eu un bon nombre de jeux Spider Man qui n’ont jamais été publiés sur PC. Eh bien, en août, les fans de Spiderman sur PC pourront jouer au jeu ! Il est disponible sur Steam en pré-achat.

Développeur : Insomniac Games, Nixxes Software

Date de sortie : 12 août 2022

Plate-forme : PC

Rollerdrome

Maintenant, c’est un jeu de tir à la première personne très unique où vous éliminerez des ennemis avec des armes, mais vous roulerez sur des patins à roulettes. Le jeu se déroule en 2030 et vous devez participer à diverses compétitions et tournois. Le jeu a son style artistique unique et semble être un jeu qui vaut la peine d’être attendu.

Développeur : Roll7

Date de sortie : 16 août 2022

Plate-forme : PlayStation 4, PlayStation 5 et PC

thymésie

Voici un jeu pour les fans de RPG. Dans le royaume d’Hermès, réside un problème. Avec l’utilisation et la pratique répétées de l’alchimie devenue incontrôlable, le royaume d’Hermès est maintenant confronté à des problèmes et est sur le point de s’effondrer à jamais. Vous incarnez Corvus qui n’a qu’un seul objectif, empêcher le royaume d’Hermès de s’effondrer complètement.

Développeur : Overborder Studio

Date de sortie : 18 août 2022

Plateforme : PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

Madden NFL 23

Si vous avez joué à des jeux Madden NFL plus anciens, vous saurez à quoi vous attendre dans le nouveau. Le jeu vous permet d’organiser et de gérer votre équipe NFL. Vous serez également entraîneur où vous devrez entraîner une équipe de la NFL sur un contrat d’un an. En faisant progresser vos équipes, vous améliorez également votre évolution de carrière. Comme vous vous en doutez, Madden NFL est disponible en éditions Standard, Deluxe et Madden.

Développeur : Tiburon

Date de sortie : 20 août 2022

Plateforme : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Saints Row

Un autre grand nom sur la liste des jeux à venir en août 2022 est Saints Row. La franchise Saints Row est de retour et après un bon nombre d’années, nous obtenons un nouveau jeu. Vous jouerez dans une ville fictive appelée Santo Ilaso, située dans le sud-ouest américain. Le nouveau jeu dispose enfin d’une grande aire de jeux ainsi que de véhicules. La grande partie des voitures est que vous pourrez les modifier et les mettre à niveau. Comme on peut s’y attendre dans un jeu Saints Row, vous et vos amis faites équipe pour former un gang autodidacte qui vise à être au sommet.

Développeur : Deep Silver Volition

Date de sortie : 23 août 2022

Plateforme : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Combat de minuit Express

Que diriez-vous de jouer le rôle d’un sauveur de la ville ? Dans ce jeu, vous jouerez à Babyface, un ancien membre criminel de la pègre qui a pour mission d’empêcher toute sorte de prise de contrôle criminelle par les autres gangs de la ville. Vous combattrez d’autres membres de gangs en utilisant des armes telles que des couteaux, des haches et des marteaux. De temps en temps, vous pourrez améliorer votre garde-robe, transformer tout en une arme qui vous serait bénéfique, et également vous battre à travers les 41 niveaux aux côtés des bandes sonores qui font monter l’adrénaline.

Développeur : Jacob Dzwinel

Date de sortie : 23 août 2022

Plate-forme : Nintendo Switch. PlayStation 4, Xbox One, PC

Soul Hackers 2

Soul Hackers 2 est un autre jeu RPG de cette liste qui se déroule dans un décor japonais de style cyberpunk. Vous incarnez Ringo, un agent chargé d’une mission, sauver l’humanité. Comme c’est le cas avec divers jeux RPG, vous pourrez passer à différents personnages et vous mettre à niveau avec différents types de superpuissances. Il s’agit d’un jeu solo, mais vous devriez, espérons-le, pouvoir vous amuser beaucoup.

Développeur : ATLUS

Date de sortie : 26 août 2022

Plateforme : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Responsable F1 2022

Voici un jeu intéressant qui a eu le même concept depuis le début de sa franchise. F1 manager 2022 est un jeu de simulation où vous jouerez le rôle d’un manager pour une équipe de F1. Vous devez également améliorer votre voiture et vous assurer qu’elle fonctionne au mieux à tout moment. Puisque vous êtes le gestionnaire, tout le travail de prise de décision vous incombe.

Développeur : Frontier Developments

Date de sortie : 30 août 2022

Plateforme : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Conclusion

Et ce sont les jeux les meilleurs et les plus attendus qui doivent sortir en août 2022. Vous voyez un jeu qui ne figure pas sur cette liste ? N’hésitez pas à le mentionner sur nos réseaux sociaux.

