Samsung teste une fonctionnalité de smartphone qui cache vos données aux ateliers de réparation

En un mot : Samsung expérimente une nouvelle fonctionnalité en Corée du Sud appelée « mode de réparation ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’un paramètre spécial que vous pouvez activer lorsque vous apportez votre téléphone pour des réparations qui protège vos données des techniciens de réparation curieux.

Maintenant que Samsung l’a signalé, il semble étrange de dire que nous remettons nos téléphones, avec toutes leurs données sensibles à bord, aux ateliers de réparation avec le mot de passe sur un bout de papier. De nombreuses réparations mineures ne nécessitent pas le déverrouillage du téléphone, mais celles qui le font présentent un risque de sécurité important si vous avez des informations importantes sur votre téléphone, en particulier si vous l’utilisez pour le travail.

Il y a eu de nombreux cas documentés de techniciens de réparation abusant de leur accès aux téléphones des clients (ou aux PC avant cela) et se faisant prendre. En 2016, deux employés de Pegatron, l’un des principaux réparateurs d’Apple, ont trouvé des images explicites d’une étudiante sur son téléphone et les ont publiées sur son compte Facebook. Elle a poursuivi Apple pour 5 millions de dollars et a réglé en privé une somme de plusieurs millions de dollars, qui a finalement été payée par Pegatron. Apple a mené une « enquête exhaustive » par la suite.

Le mode de réparation de Samsung est destiné à empêcher que des situations similaires ne se produisent. Dans le mode, le téléphone devient une toile vierge : vos photos, messages et comptes disparaissent tous et seules les applications par défaut restent visibles. Il permet aux techniciens d’essayer toutes les fonctions normales du téléphone, comme prendre une photo pour voir si l’appareil photo a été réparé avec succès, mais les maintient dans un environnement isolé. Ars Technica suppose que le mode fonctionne en créant un nouveau compte d’utilisateur temporaire dans une partition de disque différente.

Samsung indique que le mode de réparation sera ajouté lors d’une prochaine mise à jour pour la version sud-coréenne de la série S21, avec d’autres appareils à suivre. Lorsque la fonctionnalité arrivera, vous pourrez la trouver dans Paramètres > Entretien de la batterie et de l’appareil > Mode de réparation. Cela redémarrera le téléphone et vous amènera au compte vide, qui ne nécessite pas de mot de passe. Pour le désactiver, il vous suffit de redémarrer votre téléphone, de le déverrouiller de la manière habituelle et il reviendra à la normale.

Étant donné à quel point cela semble utile, nous aimerions voir un mode de réparation devenir une fonctionnalité standard sur plus d’appareils. Cela pourrait éventuellement devenir une fonctionnalité Android par défaut, mais avant que cela ne se produise, Samsung doit terminer les tests et le rendre public pour la nouvelle série S22 ainsi qu’à l’international. Aucun mot sur quand ce sera, mais j’espère que dans un avenir pas trop lointain.