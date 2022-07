Un homme de Brisbane arrêté pour avoir distribué des logiciels espions à des milliers de cybercriminels depuis l’âge de 15 ans

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un Australien a été arrêté pour avoir prétendument créé et distribué un outil de piratage à des milliers de cybercriminels dans le monde. Le pirate de 24 ans est accusé d’avoir créé et vendu un cheval de Troie d’accès à distance conçu pour voler des informations personnelles et espionner des cibles sans méfiance. Le créateur du virus a gagné plus de 300 000 $ en vendant l’outil, dont la plupart semblent avoir été utilisés sur des articles à emporter et à livrer depuis l’âge de 15 ans.

Jacob Wayne John Keen, 24 ans, a été arrêté pour avoir prétendument vendu un virus cheval de Troie nommé Imminent Monitor à des cybercriminels, des auteurs de violence domestique, entre autres, de pas moins de 128 pays différents. L’outil permettait aux utilisateurs de cibler des victimes sans méfiance pour voler leurs données personnelles, suivre les informations saisies dans des documents et les espionner à l’aide des webcams et des microphones de la cible.

L’arrestation a été effectuée à la suite d’une opération d’infiltration mondiale qui a été lancée en 2017. L’effort mondial, nommé Opération Cephus, a été lancé après que la police fédérale australienne a reçu des informations suspectes du FBI et de Palo Alto Networks.

Keen aurait créé et commencé à distribuer l’outil pour 35 $ par utilisateur à l’âge de 15 ans, alors qu’il vivait dans l’unité locative de sa mère. Le produit de l’outil a totalisé entre 300 000 et 400 000 dollars jusqu’à sa fermeture définitive en 2019. La fermeture a suivi l’exécution de plusieurs mandats de perquisition dirigés par l’AFP qui ont saisi du hardware et des actifs contenant des preuves indiquant le développement du RAT. La récente arrestation de Keen était basée sur des preuves supplémentaires fournies à l’AFP par les forces de l’ordre participantes du monde entier.

Selon les rapports de l’AFP, l’outil a été utilisé pour espionner des dizaines de milliers de victimes dans le monde, et au moins 200 des acheteurs de l’outil sont venus directement d’Australie. Il a également été découvert qu’un grand nombre de ces suspects basés en Australie avaient été impliqués dans des appels antérieurs à la violence domestique, une corrélation qui met en lumière le type de criminels qui ont exploité cet outil néfaste. Les enquêtes sur d’autres acteurs susceptibles d’avoir utilisé l’outil sont toujours en cours.

Les preuves analysées par les autorités ont révélé que la plupart des recettes de l’outil de piratage ont été utilisées pour acheter de la nourriture à emporter au cours de l’implication de Keen pendant plus de 9 ans. Il a été accusé de six chefs d’accusation plus tôt ce mois-ci et doit comparaître devant le tribunal au cours du mois d’août. Il semble également que la mère de Keen, 42 ans, ait été au courant des activités criminelles et en ait bénéficié. Elle a également été accusée de commerce et de profit des ventes de l’outil invasif.