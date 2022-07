7 meilleurs jeux comme BGMI pour Android et iOS

Dans cet article, vous pouvez consulter les meilleures alternatives Battle Royale à Battlegrounds Mobile India (BGMI) pour Android et iOS.

Les jeux Battle Royale existent depuis un certain temps et il y a eu un certain nombre de jeux qui ont parfaitement réussi. Cependant, si vous êtes un joueur mobile de Battle Royale en Inde, vous savez peut-être déjà que Battlegrounds Mobile India (BGMI), un remplaçant populaire du PUBG précédemment interdit, a été interdit. Pour être juste, les gens savaient qu’une interdiction du jeu arriverait mais, moins d’un an après sa sortie ? Pas exactement. Eh bien, avec BGMI désormais banni de l’App Store et de Google Play Store, les joueurs recherchent désormais des jeux similaires à BGMI auxquels vous pouvez jouer avec vos amis.

L’interdiction soudaine de BGMI a laissé beaucoup de gens perplexes, y compris les équipes Esports, car elles organisaient récemment des compétitions en jeu. Bien qu’ils soient en mesure de gérer d’une manière ou d’une autre la poursuite de leurs compétitions, les fans restants de BGMI n’ont d’autre choix que de passer à un autre jeu. Donc, pour vous faciliter la tâche, voici une liste de jeux comme BGMI auxquels vous pouvez jouer sur votre Android ou votre iPhone.

Jeux Battle Royale alternatifs à BGMI

Apex Legends Mobile

L’un des nouveaux jeux Battle Royale pour mobile est Apex Legends. Il s’agit d’un jeu qui a d’abord été mis à disposition sur PC et qui a finalement fait son chemin vers la plate-forme mobile. Dans Apex Legends, vous pouvez choisir votre légende et chaque légende du jeu a ses capacités uniques qui peuvent être utilisées à l’avantage de votre équipe. Il existe un certain nombre d’armes que vous pouvez choisir ainsi que différents bonus de santé. Si vous n’aimez pas tout le style bataille royale, vous pouvez continuer et jouer aux différents modes multijoueurs présents dans le jeu. Le jeu est gratuit et si vous souhaitez débloquer divers produits cosmétiques, vous pouvez acheter le Battle Pass pour le jeu.

Développeur : Respawn Entertainment

Date de sortie : 17 mai 2022 (Inde)

Plateformes : Android, iOS

Appel du devoir : mobile

Voici un jeu de bataille royale mobile populaire qui existe depuis quelques années. Il s’agit d’un excellent jeu mobile dans lequel vous pouvez jouer en tant qu’opérateurs différents et sur des cartes de divers titres Call of Duty. Le jeu a une bonne liste d’armes ainsi que divers accessoires que vous pouvez ajouter à vos armes. La raison pour laquelle Call of Duty: Mobile a gagné en popularité est due à son style Battle Royale unique. Outre le mode bataille royale, vous pouvez jouer à divers autres modes de jeu tels que les TDM, les matchs à mort, les modes à durée limitée, ainsi que le mode Zombie qui apparaît de temps en temps.

Développeur : TiMi Studio

Date de sortie : 1er octobre 2019

Plateforme: Android, iOS

Mobile fortnite

Fortnite est un jeu de bataille royale populaire qui a d’abord été publié sur PC et qui depuis lors a eu un grand nombre de joueurs. En regardant la base de fans, Fortnite Mobile a été créé afin d’attirer plus de joueurs de l’univers mobile. Ce jeu n’a besoin d’aucune explication. Cependant, si vous prévoyez d’installer le jeu sur un appareil iOS, vous ne pourrez pas le faire en raison de plusieurs problèmes. En ce qui concerne les appareils Android, vous pouvez toujours les charger et les installer sur votre mobile.

Développeur : Epic Games

Date de sortie : 8 août 2018

Plateformes : Android

Garena Free Fire MAX

Free Fire MAX de Garena est la renaissance du jeu Free Fire précédemment interdit. Eh bien, le jeu Free Fire original n’avait pas ces superbes graphismes et ses commandes étaient un peu bizarres. Mais, avec le nouveau jeu Free Fire MAX, nous voyons de meilleurs graphismes et contrôles. Une manche de bataille royale dans Free Fire durera 18 minutes maximum contrairement aux autres batailles royales. Le jeu contient de nombreux événements, de nouvelles armes et des cartes ajoutées.

Développeur : Garena International

Date de sortie : 18 septembre 2021

Plateforme: Android

NOUVEAU State Mobile

Vous vous souvenez de PUBG ? Un jeu mobile très populaire joué par tout le monde. Oui, c’était génial jusqu’à ce qu’il soit interdit en 2020. Cependant, les choses ont maintenant changé et nous avons pu voir une nouvelle version améliorée de PUBG intitulée NEW STATE Mobile C’est tout ce que vous attendez de PUBG, mais en mieux. Le jeu se déroule dans une chronologie plus futuriste et dispose d’un certain nombre d’armes améliorées et nouvelles. Il existe tous les modes de bataille royale et de jeu habituels auxquels vous vous attendez.

Développeur : KRAFTON Inc

Date de sortie : 9 novembre 2021

Plateforme: Android, iOS

Lointain 84

Voici un jeu de bataille royale dont vous n’avez peut-être pas entendu parler. Farlight 84, comme on l’appelle, est un jeu qui se déroule en 2084, bien loin dans le futur. Le jeu vous oblige à vous battre contre des joueurs avec diverses armes, véhicules et personnages parmi lesquels vous pouvez choisir. Et, il y a aussi des jetpacks disponibles si vous voulez voler. Essayez ce jeu avec vos amis, après tout, c’est un jeu mobile gratuit.

Développeur : FARLIGHT

Date de sortie : 20 juin 2022

Plateforme: Android, iOS

ScarFall : le combat royal

Voici un jeu de bataille royale intéressant qui a été développé en Inde même. Il vous permet de jouer un match de bataille royale qui durera 15 minutes avec 100 joueurs à affronter. Il a de bons graphismes et des éléments importants comme les armes, les véhicules et les modes de jeu, mais il manque les menus étant bizarres et le contrôles se sentant assez étrange. L’une des plus grandes plaintes des joueurs concernait les publicités. Heureusement, ils ont supprimé les publicités dans la dernière mise à jour. Alors, essayez ce jeu.

Développeur : XSQUADS Tech Private Limited

Date de sortie : 25 octobre 2019

Plateformes : Android, iOS

Prochains jeux Battle Royale similaires à BGMI

Bien qu’il existe quelques bons jeux de bataille royale, deux nouveaux jeux de bataille royale sont actuellement en cours de développement en Inde. Les deux jeux sont construits à partir de zéro et devraient changer la façon dont vous jouez aux jeux Battle Royal. Underground Gang Wars est développé par Mayhem Studios et est déjà disponible pour préinscription sur le Google Play Store.

Le deuxième jeu est Indus, un jeu de bataille royale indo futuriste sur lequel on travaille toujours. Ils ont un test de jeu communautaire qui sera mis en ligne le 6 août 2022 auquel vous pouvez vous inscrire par ici. Indus est développé par SuperGamingPNJles créateurs de Silly Royale et Masque Pistolet.

Conclusion

Bien qu’il existe un bon nombre de jeux Battle Royale disponibles et quelques nouveaux à venir, en tant que joueur, vous devez comprendre que les jeux vidéo sont une source de divertissement et un excellent moyen de vous connecter avec vos amis et même de vous faire de nouveaux amis. .

Cela ne devrait pas être le cas où, à cause d’un jeu ou de jeux, quelqu’un perd la vie. Avec un tel comportement inapproprié, la seule façon pour les autorités supérieures de gérer cette situation est de simplement se débarrasser des jeux, quelle qu’en soit la raison. Alors, contrôlez-vous et en même temps limitez le nombre d’heures que vous passez à jouer à vos jeux.

Articles Liés: