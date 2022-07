Nouvelles couleurs Beats Fit Pro confirmées par des actifs inédits, disponibilité inconnue

Bientôt, Beats Fit Pro – le véritable concurrent des AirPods Pro – aura plus de couleurs. Netcost-security.fr a pu découvrir des actifs inédits qui montrent les écouteurs sans fil dans un nouveau rose clair, qui n’a pas encore été annoncé par Apple ou Beats.

Précédemment, Netcost-security.fr a également pu trouver de nouveaux produits Beats avant leur sortie grâce aux données iOS. Les Beats Studio Buds ont été trouvés par Filipe Espósito en raison de fichiers internes iOS 14.6.

Maintenant, nous sommes en mesure de confirmer qu’Apple travaille sur une nouvelle couleur Beats Fit Pro en rose clair. Selon l’utilisateur de Twitter Aaron, qui a également su trouver de nouveaux coloris pour ces écouteurs sans fil, il s’appellera Mica. De plus, Apple prévoit également de lancer de nouvelles couleurs en Ocre et Umber.

Beats Fit Pro est sorti en novembre aux États-Unis et dans certains pays. Il ressemble aux Beats Studio Buds, mais avec ANC, le mode Transparence et un nouveau design de bout d’aile où les bourgeons vont non seulement dans l’oreille mais incluent également un crochet pour sécuriser davantage l’ajustement.

Il utilise la puce H1 d’Apple et se concentre sur la scène sonore de signature Beats – similaire à Powerbeats Pro – ce qui indique qu’ils sont légèrement plus lourds sur les basses que les AirPods Pro.

Beats Fit Pro offre jusqu’à six heures d’écoute lorsque vous utilisez le mode Active Noise Cancellation ou Transparency. Lorsque seul Adaptive EQ est activé, le nombre passe à sept heures. Le boîtier de charge ajoute 21 heures supplémentaires d’autonomie.

Ces écouteurs sans fil sont également une excellente option par rapport aux AirPods Pro 2019.

On ne sait toujours pas quand Apple publiera ces nouvelles couleurs, mais de nos jours, la société a révélé des éditions spéciales des Beats Studio Buds.

Aimez-vous ces nouvelles couleurs Beats Fit Pro? Vous envisagez d’en acheter un ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Apple pourrait sortir 3 nouvelles couleurs pour le Beats Fit Pro. Ces couleurs s’appellent : Mica

Ocre

Ombre Voir le fil ci-dessous pour les vidéos de ces derniers –Aaron (@ aaronp613) 29 juillet 2022

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :