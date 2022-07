Test : support magnétique pliable pour iPad Air/Pro de Lululook

Lululook a récemment lancé un support magnétique pliable pour les modèles iPad Air 4 (ou ultérieur) et iPad Pro 11 pouces. Ce stand améliore l’expérience offerte avec la version Urban, qui Netcost-security.fr aussi testé. Après quelques jours d’utilisation quotidienne, voici mes impressions sur cet accessoire pour iPad.

Ce qui différencie le support magnétique pliable du support urbain est, comme vous le devinez, la possibilité de le plier, ce qui le rend parfait pour ceux qui voyagent beaucoup et qui veulent avoir leur iPad sur un joli support pour regarder des services de streaming, jouer à des jeux, cuisiner ou lire les nouvelles.

Regarde et ressent

Je possède actuellement un iPad Air 4. Avec sa refonte, cette tablette est livrée avec les mêmes aimants à l’arrière que l’iPad Pro. Lululook l’a envoyé sur le support magnétique pliable pour cette tablette – qui fonctionne également avec l’iPad Pro 11 pouces – mais la marque propose également une version pour le modèle 12,9 pouces.

Tout comme le support urbain, le support magnétique pliable a une finition haut de gamme. Il s’agit essentiellement d’un rectangle gris vierge assis au-dessus du support de style iMac en métal. Il y a sa marque sur le devant et c’est tout.

Le support est très réglable. Vous pouvez l’incliner vers l’arrière et vers l’avant pour régler l’angle, et vous pouvez le faire pivoter pour basculer entre les orientations paysage et portrait. Comme il est pliable, vous pouvez ajuster le support pour vous allonger, mais vous devez garder une chose à l’esprit : vous devez vérifier si le support peut peser l’iPad. S’il est trop allongé, l’iPad risque de tomber, bien que vous puissiez facilement vous en rendre compte.

La fixation magnétique est très solide. Une fois que l’iPad est correctement connecté, il n’y a absolument aucun moyen qu’il aille n’importe où. Lorsque j’ai testé le support Urban pour la première fois, je pensais qu’il avait besoin d’un peu de courbe d’apprentissage, mais avec cette version, je trouve qu’il est très facile d’ajuster l’iPad et de m’assurer qu’il est fermement fixé.

Support pliant

Comme déjà mentionné, ce qui distingue cet accessoire, c’est la possibilité de le plier. Récemment, lors d’un voyage, j’ai pensé à emporter l’Urban Stand avec moi, mais en raison de sa disposition, il ne rentrerait pas dans mes bagages.

Bien que ce modèle soit plus lourd, au moins il n’occupe pas trop d’espace, car son pad peut être rapproché de l’endroit où vous placez l’iPad.

Les charnières sont fermes, ce qui indique que vous devez faire un effort pour les plier. En même temps, cela indique également qu’une fois que vous avez votre iPad comme vous le souhaitez, il le restera.

Support iPad magnétique pliable Lululook : prix et conclusions

Le support magnétique pliable coûte 85,99 $, soit 2 $ de plus que le modèle Urban. Cela correspond à peu près à ce que proposent les autres marques. Bien qu’il existe des options qui n’utilisent pas d’aimant, ce qui indique qu’elles peuvent prendre en charge les iPad plus anciens, c’est la commodité de ranger votre iPad en toute sécurité qui fait que cet accessoire en vaut la peine.

Pour moi qui aimait déjà utiliser le support Urban, l’option Magnétique pliable me facilitera la vie en voyage ou en déplacement, si je suis avec l’iPad.

Cela indique que je peux aller dans un café, chez mes parents ou littéralement n’importe où ailleurs, et je peux facilement mettre l’iPad dans une position agréable pour cuisiner, regarder mes émissions Apple TV+ préférées, et plus encore.

Le support magnétique pliable pour iPad Air/Pro de Lululook est disponible sur Amazon pour les modèles iPad Pro 11 et 12,9 pouces, en argent ou en gris sidéral.

