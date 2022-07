Le chiffrement d’iMessage était l’une des raisons pour lesquelles les services secrets ont perdu les SMs du 6 janvier et pourraient empêcher les employés d’utiliser iMessage à l’avenir

Au lendemain des émeutes du Capitole du 6 janvier 2021, les services secrets ont été critiqués pour avoir perdu des SMs envoyés à cette époque à propos de l’attaque, violant potentiellement les lois fédérales sur la conservation des archives.

Via Politico, les services secrets expliquent que l’une des raisons pour lesquelles cela s’est produit est que les systèmes de sauvegarde automatique utilisés par les services secrets ne pouvaient pas accéder aux iMessages, car ils sont stockés cryptés sur le téléphone.

Ce qui semble s’être produit, c’est que les services secrets étaient en train de passer à un nouveau système de gestion et de déploiement des appareils mobiles. Ce système stockerait et sauvegarderait automatiquement les données dans un emplacement centralisé, comme les e-mails et les photos.

Cependant, iMessage est stocké sur l’appareil de manière cryptée de manière à ce que le système centralisé ne puisse pas y accéder.

Au lieu de cela, les individus devraient se souvenir de sauvegarder manuellement leurs appareils avant que leurs téléphones ne soient réinitialisés, afin que les iMessages soient enregistrés. De toute évidence, de nombreux agents n’ont pas réussi à le faire et lorsque leurs téléphones ont été effacés, toutes leurs communications iMessage ont été supprimées. (L’ironie politique est bien sûr que l’agence chargée de mener des enquêtes complexes sur la cybercriminalité ne peut pas faire confiance pour garder ses propres dossiers complets).

L’agence envisage maintenant de désactiver entièrement iMessage sur les appareils des agents pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir (pour le contexte, iMessage est déjà interdit à la Maison Blanche). L’agence évalue également d’autres options.

« Nous voulons nous assurer que les mesures politiques que nous prenons n’ont pas d’impact négatif sur nos missions de protection ou d’enquête », a déclaré Guglielmi. Il a ajouté que les services secrets « étudient d’autres solutions technologiques ». Il n’a pas fourni plus de détails. via Politique

On ne sait pas combien d’agents ont utilisé iMessage pour des communications professionnelles pertinentes sur les émeutes du 6 janvier. Cependant, il convient également de noter qu’iMessage n’est pas le seul facteur en jeu. Les SMs standard peuvent également avoir été perdus en raison de défaillances techniques et organisationnelles.

