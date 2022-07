Comment débloquer Bootloader et Root Pixel 6a

Google a enfin publié la version abordable de la série Google Pixel 6. Le Pixel 6a continue la série « a », mais il est légèrement plus cher que le Pixel 5a qui a été lancé l’année dernière. L’appareil offre une conception compacte et une expérience Pixel standard. Comme vous savez que le stock Android n’offre pas grand-chose en termes de personnalisation, vous pouvez rooter votre appareil pour tirer le meilleur parti de votre appareil. Ici, vous apprendrez comment rooter Pixel 6a et comment déverrouiller le chargeur de démarrage de Pixel 6a.

Avant de passer au guide, informez-nous d’abord de ses spécifications et de ses limites. Le Pixel 6a dispose d’un écran Full HD+ de 6,1 pouces. Mais l’écran ne prend en charge que jusqu’à 60 Hz de taux de rafraîchissement. Et comme la plupart des appareils sont livrés avec un taux de rafraîchissement élevé même dans le segment budgétaire, c’est l’un des inconvénients du Pixel 6a.

Google Pixel 6a est livré avec la même puce Tensor utilisée dans la série Pixel 6. Les performances devraient donc être les mêmes que celles des téléphones phares. Il n’est livré qu’avec une seule variante de RAM et c’est 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage. La caméra du Pixel 6a comprend des caméras arrière de 12,2 MP + 12 MP et une caméra frontale de 8 MP. Et l’appareil fonctionne sur le dernier Android 12. Il suffit d’obtenir de bonnes performances d’un appareil qui peut même être augmenté en rootant le téléphone, ce qui donne aux utilisateurs plus de contrôle sur leur téléphone.

Google a publié la source du noyau et son fichier image de démarrage rapide, ce qui indique que les développeurs peuvent démarrer un développement personnalisé pour l’appareil. Cela indique que nous pouvons nous attendre à des ROM personnalisées, des récupérations personnalisées et des mods pour le Pixel 6a. Mais cela va prendre un certain temps avant que nous commencions à voir l’un des projets de développement personnalisés. Vous pouvez rooter votre Pixel 6a pour obtenir des fonctionnalités avancées et une personnalisation. Et pour rooter le Pixel 6a, vous devez d’abord déverrouiller le chargeur de démarrage du Pixel 6a. Alors commençons par ça.

Déverrouiller le chargeur de démarrage de Google Pixel 6a

Tout comme les autres téléphones Android et Pixel plus anciens, le nouveau Pixel 6a est également livré avec un chargeur de démarrage verrouillé pour des mesures de sécurité. Mais certains OEM comme Google permettent à leurs utilisateurs de déverrouiller le chargeur de démarrage. Mais cela peut annuler la garantie et les utilisateurs peuvent ne pas recevoir les mises à jour OTA officielles. Le déverrouillage du chargeur de démarrage du Pixel 6a est exactement le même que pour les autres téléphones Pixel. Donc, si vous souhaitez rooter le Pixel 6a, suivez ces étapes pour déverrouiller le chargeur de démarrage du Pixel 6a.

Effectuez une sauvegarde complète de votre téléphone car le chargeur de démarrage de déverrouillage supprimera toutes les données du téléphone. Assurez-vous également d’installer les pilotes adb et fastboot sur votre PC. Ouvrez maintenant Paramètres sur votre Pixel 6a et accédez à Système > À propos du téléphone et appuyez sur Numéro de version 7 fois pour activer les options de développement. Revenez à Système, puis dirigez-vous vers Avancé> Options de développeur. Dans les options de développement, activez le déverrouillage OEM et le débogage USB.

Démarrez votre Pixel 6a dans Mode de boot rapide (Éteignez votre téléphone, puis maintenez enfoncés le bouton Volume Bas + Alimentation). Connectez ensuite votre téléphone au PC à l’aide d’un câble USB. Vous pouvez aussi utiliser adb redémarrer le chargeur de démarrage commande. Ouvrez la fenêtre de commande/CMD sur votre PC. Saisissez la commande ci-dessous pour lancer le déverrouillage du chargeur de démarrage sur le Pixel 6a. Il affichera maintenant certaines options sur votre téléphone. Utilisez les boutons de volume et accédez à ‘Déverrouiller le chargeur de démarrage‘ et utilisez le bouton d’alimentation pour le sélectionner. Cela déverrouillera le bootloader de votre Pixel 6a et supprimera toutes les données. Après avoir déverrouillé le chargeur de démarrage, entrez la commande ci-dessous pour redémarrer le système Vous avez maintenant déverrouillé le chargeur de démarrage de votre Pixel 6a.

Une fois que vous avez déverrouillé le bootloader, vous le verrez en mode fastboot ou bootloader sous statut. Le mot déverrouillé sera marqué en rouge. Cela indique que le chargeur de démarrage est verrouillé et que vous pouvez rooter votre téléphone ou installer des ROM personnalisées et des récupérations personnalisées. Une chose à noter est que vous n’avez pas besoin de rooter votre téléphone pour les ROM personnalisées et les récupérations personnalisées. Passons maintenant aux étapes d’enracinement.

Conditions préalables:

Installez Magisk sur votre téléphone

Effectuez une sauvegarde complète des données du téléphone (à restaurer en cas de problème)

Installer les pilotes ADB et Fastboot sur PC

Téléchargez les derniers outils de la plate-forme Android SDK

Téléchargez l’image d’usine pour le Pixel 6a (la version doit être similaire à celle qui s’exécute sur votre téléphone)

Étapes pour rooter Google Pixel 6a avec Magisk

Extrayez l’image de démarrage de l’image d’usine téléchargée. Copiez le boot.img à la mémoire du téléphone. Extrayez également le zip des outils de la plate-forme sur votre PC. Ouvrez l’application Magisk et cliquez sur Installer.

Choisissez maintenant l’option ‘Select and Patch a File’ et sélectionnez le fichier boot.img.

Il corrigera le fichier de démarrage et la sortie sera enregistrée dans le Télécharger dossier. Copiez l’image de démarrage corrigée dans le dossier d’outils de plate-forme extrait et Renommer l’image de démarrage corrigée dans boot.img. Copiez également le fichier vbmeta.img du micrologiciel extrait dans le dossier des outils de la plate-forme. Ouvert CMD dans le dossier des outils de la plateforme (tapez CMD dans la barre d’adresse de l’explorateur de fichiers et appuyez sur Entrée).

Éteignez votre téléphone et démarrez-le en mode fastboot. Appuyez et maintenez Volume bas + alimentation bouton ensemble pour démarrer en mode Fastboot. Une fois que votre téléphone Pixel 6a est en mode de démarrage rapide, entrez la commande ci-dessous pour flash vbmeta. fastboot flash --disable-verity --disable-verification vbmeta vbmeta.img S’il demande un effacement des données, faites-le. Maintenant, démarrez votre téléphone dans l’image de démarrage corrigée à l’aide des commandes données Votre téléphone démarrera dans le système. Ouvrez l’application Magisk et cliquez sur Installer > Installation directe. Une fois le processus d’installation terminé, cliquez sur Redémarrer. Votre téléphone Pixel 6a va maintenant démarrer avec un accès root permanent.

Vous pouvez confirmer l’accès root dans Magisk ou dans toute application de vérification racine tierce. Et une fois que vous avez un accès root, vous pouvez profiter de toutes ses fonctionnalités. Il vous permet d’utiliser divers modules Xposed après avoir installé le framework Xposed.

Alors voilà, le guide complet sur la façon de rooter le Pixel 6a et de déverrouiller le chargeur de démarrage du Pixel 6a. En cas de questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

