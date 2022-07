Apple autorise-t-il les applications d’escroquerie cryptographique dans l’App Store ? Les législateurs américains veulent savoir

Apple fait l’objet d’un test minutieux pour savoir comment son processus d’test de l’App Store gère les soumissions d’applications de trading de crypto-monnaie et de portefeuille. Dans une lettre adressée aujourd’hui au PDG d’Apple, Tim Cook, le président du comité sénatorial américain des banques, du logement et des affaires urbaines a demandé quelles « mesures votre entreprise prend pour empêcher les activités frauduleuses dans votre boutique d’applications ».

Comme repéré pour la première fois par Le bord, la lettre du sénateur Sherrod Brown intervient alors que le FBI et d’autres agences ont émis des avertissements concernant la prolifération des escroqueries cryptographiques. Apple joue un rôle dans ces escroqueries, a déclaré Brown, en proposant un certain nombre d’applications mobiles pour échanger des crypto-monnaies.

Ces dernières années, les plates-formes et les échanges de crypto-trading ont connu un regain de popularité avec des millions d’investisseurs téléchargeant des applications mobiles pour échanger et investir dans des actifs numériques. Des millions d’Américains utilisent des applications mobiles pour investir dans des actifs numériques non réglementés, y compris des crypto-monnaies. Les applications mobiles de cryptomonnaie sont accessibles au public via les magasins d’applications, y compris l’App Store d’Apple. Alors que les applications cryptographiques ont offert aux investisseurs des moyens simples et pratiques d’échanger des crypto-monnaies, des rapports ont fait état de fausses applications cryptographiques qui ont arnaqué des centaines d’investisseurs.