Instagram annule la conception de TikTok et limite le contenu suggéré, ne crédite pas les Kardashian

Instagram revient sur certains des changements controversés qu’il a récemment apportés. Dans une nouvelle interview, le patron d’Instagram, Adam Mosseri, a expliqué que l’entreprise devait « prendre du recul et se regrouper » suite aux critiques que les récents changements ont reçues.

Modifications et refonte du flux Instagram interrompues

Au cours des dernières semaines, Instagram a été balayé par les utilisateurs du monde entier. Plus particulièrement, des influenceurs, dont Kylie Jenner et Kim Kardashian, ont posté sur leurs comptes demandant à l’entreprise de « refaire Instagram Instagram ». Comme nous l’avons vu précédemment, les influenceurs majeurs qui se tournent vers une plateforme peuvent avoir des impacts majeurs.

Mosseri d’Instagram a d’abord répondu aux critiques avec une vidéo doublant essentiellement les changements, y compris plus de bobines et de vidéos dans votre flux. Il a reconnu qu’Instagram «continuerait à prendre en charge les photos», mais que «de plus en plus d’Instagram va devenir vidéo au fil du temps.

De plus, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré mercredi soir que les flux Instagram et Facebook continueraient à afficher encore plus de publications «recommandées» au cours des deux prochaines années. Zuckerberg a déclaré que la société prévoyait de « plus que doubler » la quantité de contenu de flux Instagram recommandée par AI.

Mais maintenant, Mosseri a déclaré qu’Instagram retirerait certains des changements controversés qu’il a récemment apportés. Dans une interview avec Casey Newton pour son Plateforme newsletter, Mosseri a déclaré qu’il était heureux qu’Instagram ait pris le risque, mais la société a entendu les plaintes.

« Je suis content que nous ayons pris un risque – si nous n’échouons pas de temps en temps, nous ne pensons pas assez grand ou assez audacieux », a déclaré le chef d’Instagram, Adam Mosseri, dans une interview. «Mais nous devons absolument prendre du recul et nous regrouper. [When] nous avons beaucoup appris, puis nous revenons avec une sorte de nouvelle idée ou d’itération. Nous allons donc travailler là-dessus.

Les changements ne pourraient être que temporaires

Les détails exacts sur ce qui va changer sur Instagram ne sont pas clairs. Mosseri a déclaré que la société « réduirait temporairement » le nombre de publications et de comptes recommandés que vous voyez dans votre flux. En ce qui concerne l’avenir, cependant, Mosseri a ajouté qu’Instagram augmentera probablement à nouveau ce nombre une fois qu’il aura amélioré les algorithmes de classement et de recommandation.

« Lorsque vous découvrez quelque chose dans votre domaine que vous n’aviez pas suivi auparavant, il devrait y avoir une barre haute – ça devrait être génial », a déclaré Mosseri. « Vous devriez être ravi de le voir. Et je ne pense pas que cela se produise assez en ce moment. Je pense donc que nous devons prendre du recul, en termes de pourcentage de flux qui sont des recommandations, améliorer le classement et les recommandations, puis – si et quand nous le ferons – nous pourrons recommencer à croître. (« Je suis convaincu que nous le ferons », a-t-il ajouté.)

Enfin, Mosseri a également déclaré qu’Instagram arrêterait le déploiement de sa refonte controversée. Le nouveau design présentait des photos et des vidéos en plein écran, ce qui rend l’application très similaire à des plateformes comme TikTok. Il n’avait été déployé que pour un « petit pourcentage » d’utilisateurs.

La refonte du flux Instagram a été fortement critiquée, et même Mosseri a reconnu que « les données d’utilisation ne sont pas excellentes ». En tant que tel, l’entreprise « fera un grand pas en arrière, se regroupera et déterminera comment nous voulons aller de l’avant ».

L’intégralité de l’interview vaut la peine d’être lue (comme tout ce qui se trouve dans la newsletter de Platformer), que vous pouvez trouver ici.

