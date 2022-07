Ce sont les méchants qui pourraient arriver avec les 4 Fantastiques

Depuis qu’il y a moins d’une semaine, Marvel Studios, avec Kevin Feige à la barre, a dévoilé les plans de l’entreprise pour les années à venir, toutes sortes de théories se sont déchaînées sur ce que l’on peut voir dans certaines des franchises annoncées. Et les Quatre Fantastiques font partie de ceux qui ont besoin de beaucoup d’amour car les films qui se sont succédés au cours des 20 dernières années ont été à dévorer, avec des niveaux de qualité (film et lore) bien loin de ce qu’attendaient les fans. .

Les possibles méchants des Quatre Fantastiques

Le fait est que ces mêmes fans de Marvel ont une fois de plus renouvelé leurs espoirs autour de ce groupe de super-héros commandé par M. Fantastic et composé de la Femme Invisible, de la Torche Humaine et de la Chose qui, s’il n’y a pas de nouvelles pandémies ou d’aggraver les guerres et crises, reviendra en salles le 8 novembre 2024.

Le fait est qu’il y a quelques mois à peine, début mai, nous pouvions déjà voir un premier aperçu de ce qui nous attend de The Fantastic 4 dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lorsque le protagoniste voyage dans un monde au sein d’un autre univers et ils sont vus avec des Illuminati où Reed Richards est présent, qui est joué par John Krasinski. Je veux dire, M. Fantastique.

Alors maintenant, loin de s’arrêter aux protagonistes dont on sait déjà qui ils seront, on va se pencher sur les comics pour comprendre à quels dangers ces super-héros pourraient être confrontés et qu’en plus ils prennent tout leur sens au sein du MCU de Marvel Studios. Vous pensez qu’il y en a beaucoup ? Découvrez nos candidats :

Homme taupe

L’un des méchants les plus ridicules de la société Marvel. Nous pensons que ce scientifique devenu super-vilain pourrait constituer un bon antagoniste d’introduction pour la super-équipe, à condition que Kevin Feige décide qu’il n’a pas beaucoup de chance dans le MCU.

Super Crâne

Ce méchant est l’un de ceux qui auraient le plus de sens au sein de l’UCM. Le Super Skrull est le chef de cette race d’extraterrestres, avec la capacité spéciale de copier des super pouvoirs, et avec Secret Invasion juste au coin de la rue… nous voyons cela très possible !

Annihile

L’un des méchants les plus puissants de tout l’univers Marvel. Cette entité cosmique assoiffée de conquête pourrait s’intégrer aux arcs narratifs galactiques des personnages, car en termes de puissance, elle est très similaire aux Célestes.

Galactus

Bien qu’on aimerait voir le Dévoreur de mondes dans un futur proche, on pense que Marvel Studios le réserve comme le grand antagoniste d’une hypothétique… Phase 9 ?, puisqu’il est l’une des entités les plus puissantes de l’univers Marvel des comics.

Docteur Fatalis

Le méchant par excellence des Quatre Fantastiques est celui qui, selon nous, pourrait faire ses débuts dans le MCU auparavant, car ce personnage a parfois servi de Loki, qui collabore parfois avec les héros, mais toujours à la recherche de son propre avantage, et ce serait un bonne idée si elle avait des années de développement. En fait, il y a des rumeurs selon lesquelles on pourrait le voir dès novembre de cette année dans Black Panther Wakanda Forever.

Qu’est-ce que tu veux, non ?