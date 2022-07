iOS 16 vous permettra d’annuler et de modifier les messages envoyés avec certaines limitations

Oups je l’ai encore fait. Envoyer accidentellement un message texte à la mauvaise personne peut être pour le moins ennuyeux et embarrassant ou au pire mettre fin à une relation. De nombreuses applications de SMs ont déjà une fonctionnalité pour annuler un message mal dirigé. Cette fonctionnalité arrive enfin dans les messages d’Apple (anciennement iMessage) dans la prochaine version d’iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura.

La dernière version bêta d’iOS 16 a une fonctionnalité dans Messages qui permet aux utilisateurs d’annuler ou de modifier les messages envoyés. Cela pourrait être utile dans les cas où vous envoyez accidentellement un SMs à votre mère que vous vouliez dire à votre femme et dans d’autres situations où vous ne voulez pas vous sentir stupide en répondant : « Désolé. Ce n’était pas pour toi. »

Malheureusement, la fonctionnalité ne fonctionne que si le destinataire exécute également le système d’exploitation Apple le plus récent. Ainsi, aucun message d’annulation aux utilisateurs d’Android ou aux personnes possédant des iPhones, iPads ou Mac plus anciens. La fonctionnalité a également quelques autres limites.

L’application Messages vous donne deux minutes pour supprimer un texte erroné. Selon les bêta-testeurs parlant avec 9to5Mac, les versions bêta précédentes donnaient aux utilisateurs 15 minutes pour annuler un message. La même fenêtre de 15 minutes reste pour les modifications. Cependant, au lieu d’une édition illimitée, les utilisateurs ne peuvent désormais modifier un message que cinq fois.

Bien qu’Apple n’ait pas commenté ces changements, ils sont probablement liés aux critiques soulevées par les défenseurs des droits des victimes affirmant qu’accorder trop de temps de suppression et un montage illimité permet aux prédateurs et aux harceleurs de modifier davantage les preuves de leur harcèlement.

Apple à #WWDC22 annonce qu’iOS 16 apportera « trois des modifications les plus demandées » aux messages : * Modifier tout message que vous venez d’envoyer

* Annuler l’envoi pour rappeler immédiatement les textes

* Marquer n’importe quel fil comme non lu pic.twitter.com/pHtPN6hTUP — Le recomptage (@therecount) 6 juin 2022

Une autre limitation est que toutes les modifications apportées à un message sont visibles par le destinataire. De cette façon, un fluage ne peut pas envoyer un SMs disant « Je vais te tuer », puis le changer 10 minutes plus tard en « Bonne journée » sans laisser de trace de l’agression.

Les commandes des nouvelles fonctionnalités de Messages sont raisonnablement intuitives et simples.

Pour annuler l’envoi d’un SMs, appuyez longuement sur le message que vous souhaitez supprimer. Dans le menu contextuel résultant, appuyez sur « Annuler l’envoi », et il disparaît de votre historique de messages et du destinataire. L’option Annuler disparaît du menu au bout de deux minutes.

Pour modifier un message, suivez l’appui long en appuyant sur « Modifier » dans le menu contextuel. Apportez les modifications, puis appuyez sur l’icône de coche sur le côté droit du message. Si vous décidez de ne pas effectuer la modification, appuyez sur l’icône x sur le côté gauche. Après quinze minutes ou la cinquième modification, l’option disparaît du menu.

Le texte modifié résultant apparaîtra dans votre historique de discussion et celui du destinataire avec une petite note « Afficher les modifications » sous le message. Appuyez sur cette note pour afficher les modifications précédentes dans l’ordre chronologique, en lisant jusqu’à la plus récente. La révision finale s’affichera en bleu iMessage normal et les anciennes modifications seront en bleu clair. L’un ou l’autre des utilisateurs peut réduire les modifications en appuyant à nouveau sur la notation, qui indique désormais « Masquer les modifications ».

Les derniers systèmes d’exploitation d’Apple sur toutes ses plates-formes devraient être déployés cet automne lorsqu’il dévoilera les derniers iPhones, iPads et Macs. Vous pouvez l’essayer maintenant si vous vous inscrivez pour recevoir des versions bêta, mais à moins que vous n’ayez un contact qui dispose également de la version bêta, ne vous attendez pas à ce qu’il fonctionne correctement.