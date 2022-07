Le concours ATT et TikTok d’Apple responsable de la baisse des revenus trimestriels de Facebook

Hier, Facebook/Meta a annoncé sa toute première baisse de revenus trimestrielle. Alors que la société a souligné les défis auxquels sont confrontées les entreprises américaines ainsi que les craintes de récession, les analystes de Wall Street estiment que la concurrence de TikTok et les changements de confidentialité d’Apple sont une préoccupation pour la société à court terme.

« Les compositions difficiles, la macro et les effets spéciaux font certainement partie de l’histoire à court terme, mais la concurrence de TikTok et les changements d’Apple iOS auront tous deux un impact plus important que prévu en 2022 », ont déclaré les analystes de JP Morgan.

Selon Reuters, « de nombreux analystes s’attendent à ce que Meta/Facebook renoue avec une croissance plus forte en 2023, mais ont noté le début fulgurant de son rêve de métaverse, alors que les régulateurs répriment les grandes entreprises technologiques ».

La publication met également en évidence la politique de transparence du suivi des applications Apple, qui a changé l’industrie de la publicité il y a quelques années.

Dans un reportage de Lotame, couvert par Netcost-security.fr en avril, les revenus des grandes plates-formes technologiques pourraient chuter de près de 16 milliards de dollars en raison de la transparence du suivi des applications d’Apple.

ATT exige que les applications demandent la permission aux utilisateurs avant de les suivre sur d’autres applications et sites Web. Par exemple, lorsque vous ouvrez l’application Facebook, vous verrez une invite indiquant que l’application souhaite vous suivre dans d’autres applications et services. Vous aurez le choix entre deux options : « Demander à l’application de ne pas suivre » ou « Autoriser ».

À l’époque, le rapport de Lotame montrait que la société de Zuckerberg serait la plus touchée, car les modifications de la confidentialité lui coûteraient 12,8 milliards de dollars de revenus.

« Les effets de ces changements sur ces entreprises sont difficiles à isoler car les quatre acteurs continuent de croître extrêmement fortement, prenant toujours des parts des derniers bastions des médias traditionnels et gagnant des parts dans les médias numériques, car les réglementations en matière de confidentialité rendent la tâche de plus en plus difficile pour les éditeurs indépendants. et les technologies à exécuter », a déclaré Mike Woosley, directeur de l’exploitation chez Lotame. « Pour ajouter à la complexité, la pandémie a introduit des fluctuations volatiles et imprévisibles dans le rythme des dépenses médiatiques. »