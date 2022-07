Lawn Mowing Simulator, jeu gratuit d’Epic Games : comment le télécharger sur PC

Nouveau jeudi, nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store. Cette semaine c’est au tour de Lawn Mowing Simulator, un simulateur de tonte fou (et étonnamment profond) qui nous propose de démarrer notre propre entreprise de jardinage au Kingdom-Uni. L’idée semble si peu attrayante que c’est précisément pour cette raison qu’elle mérite d’être essayée. C’est l’une de ces propositions parfaites pour tuer le temps en été et se déconnecter. Il vous rappellera également l’époque du grand Bully (ou Canis Canem Edit) et les châtiments/mini-jeux de l’oeuvre de Rockstar.

« Découvrez la beauté et les détails de la tonte dans la campagne britannique grâce à Lawn Mowing Simulator, le seul simulateur qui nous permet de conduire une large gamme de vraies tondeuses à gazon tout en dirigeant une entreprise », lit la description du jeu sur Epic Games Store.

Noté 72 sur Metacritic, le jeu Curve Digital est peut-être voué à déconnecter et à ne penser à rien, mais cela ne veut pas dire qu’il est très profond. Il dispose de plusieurs modes de jeu (Carrière, Coupe libre et Défi) dans lesquels nous aurons des options techniques telles que le réglage de la hauteur des lames, la mesure de la charge du moteur et le perfectionnement de notre coupe avec des accessoires tels que des rouleaux pour bandes, des ramasseurs d’herbe ou recycleur . Après quelques parties, vous pourrez ajouter le jardinage à votre CV.

Le jeu propose beaucoup de tondeuse et de vrais détails. Au total, 12 tondeuses de marques telles que Toro, SCAG et STIGA sont à notre disposition avec leurs propres défis, accessoires et améliorations. La vraie miette du jeu se trouve dans la gestion de l’entreprise d’entretien de jardin qu’il va falloir monter de toutes pièces. Nous devons acheter et améliorer le siège social, embaucher des employés, investir dans la publicité et équilibrer les comptes à mesure que nous grandissons et développons l’entreprise.

Mais au fond, le meilleur du jeu se trouve dans son DLC, avec des choses folles comme Dino Safari DLC, où vous pouvez tondre la pelouse parmi les créatures préhistoriques les plus dangereuses.



Comment télécharger Lawn Mowing Simulator gratuitement sur PC

Télécharger le jeu gratuit de la semaine (Lawn Mowing Simulator) est aussi simple que de suivre ces étapes :

Vous avez d’abord besoin d’un compte dans Epic Games Store. Vous pouvez créer un compte gratuit à tout moment à partir d’ici. Complétez les informations demandées (nom, prénom, identifiant, email, mot de passe, etc.). Acceptez les conditions d’utilisation, vérifiez votre adresse e-mail et effectuez la vérification en deux étapes. Une fois que vous avez votre compte, accédez au lien que nous avons partagé ci-dessus, connectez-vous et utilisez Lawn Mowing Simulator.

N’oubliez pas qu’avant de jouer, vous devez avoir installé le lanceur ou le client Epic Games sur votre ordinateur. Il peut être téléchargé à partir de ce lien et offre un accès à toute la bibliothèque de jeux gratuits que nous collectons.