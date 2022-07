TikTok Music pourrait signifier une concurrence pour Apple Music et Spotify

TikTok Music pourrait être le dernier concurrent d’Apple Music et de Spotify, car la société mère de TikTok, ByteDance, vient de déposer une demande de marque pour son éventuel service de streaming musical aux États-Unis.

Repéré pour la première fois par Interne du milieu des affairescela pourrait signifier que le géant des médias sociaux pourrait se préparer à concurrencer Apple Music et Spotify dans un avenir proche.

Comme mentionné par la publication, TikTok est déjà une plaque tournante pour découvrir de nouvelles musiques. Par ailleurs, il aide à transformer les chansons en grand public et en tête des classements tels que Billboard 100, Spotify Viral 50 et les listes de lecture organisées par Apple Music.

La marque TikTok Music a été déposée aux États-Unis en mai. Il pourrait être utilisé pour « une variété de biens et services, y compris une application mobile qui permettrait aux utilisateurs d’acheter, de jouer, de partager, de télécharger de la musique, des chansons, des albums, des paroles ».

D’autres cas d’utilisation possibles pour « TikTok Music » dans l’application de ByteDance incluent une application qui permettrait aux utilisateurs de « diffuser de l’audio et de la vidéo en direct » ainsi que la possibilité de « modifier et télécharger des photos comme couverture de listes de lecture » et de « commenter de la musique, chansons et albums.