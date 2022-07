La NASA révise ses plans pour ramener des échantillons de roche de Mars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La NASA est sur la bonne voie pour ramener des échantillons de roche de base de Mars sur Terre d’ici le milieu de la prochaine décennie dans le cadre de sa mission de retour d’échantillons de Mars (MSR). Un récent test des exigences du système a incité l’agence spatiale à modifier son plan initial pour réduire la complexité de la mission et augmenter la probabilité de succès.

Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science à la NASA, a déclaré que les succès de Perseverance dans le cratère Jezero de la planète rouge et les performances de l’hélicoptère Mars ont joué un rôle clé dans leur décision de modifier la mission.

Perseverance et son hélicoptère qui l’accompagne, Ingenuity, ont atterri sur Mars le 18 février 2021 et ont tous deux dépassé les attentes. Persévérance a déjà collecté près d’une douzaine d’échantillons de roche scientifiquement convaincants et un exemplaire atmosphérique. Ingenuity ne devait voler que cinq fois dans une fenêtre de démonstration de 30 jours martiens, mais a effectué 29 vols réussis au 11 juin 2022.

En tant que tel, la campagne MSR n’inclura plus un Sample Fetch Rover et sa seconde associée plus tard. Au lieu de cela, l’atterrisseur de récupération d’échantillons sera équipé de deux hélicoptères de récupération d’échantillons basés sur Ingenuity. La NASA a déclaré que les hélicoptères fourniront un moyen secondaire de récupérer des échantillons mis en cache à la surface de la planète rouge.

Les composants précédemment prévus, notamment le système de capture, de confinement et de retour ainsi que l’orbiteur de retour terrestre, resteront inchangés par rapport aux plans d’origine.

Après avoir terminé la phase de conception conceptuelle, le projet entrera dans la phase de conception préliminaire en octobre. Au cours de cette période d’un an, les ingénieurs achèveront le développement technologique et fabriqueront des prototypes des principaux composants de la mission.

La NASA travaille avec l’Agence spatiale européenne sur le projet.

« L’ESA poursuit à toute vitesse le développement à la fois de l’Earth Return Orbiter qui effectuera l’aller-retour historique de la Terre à Mars et vice-versa ; et du bras de transfert d’échantillons qui placera robotiquement les tubes d’échantillons à bord du conteneur d’échantillons orbital avant son lancement depuis la surface de la planète rouge », a déclaré David Parker, directeur de l’exploration humaine et robotique à l’ESA.

Les deux prévoient de lancer le Earth Return Orbiter à l’automne 2017, suivi du Sample Retrieval Lander à l’été 2028. Si tout se passe comme prévu, la charge utile reviendra sur Terre en 2033 et permettra aux scientifiques du monde entier de étudiez-les à l’aide d’instruments trop grands et trop complexes pour être envoyés sur Mars.