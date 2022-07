Comment obtenir l’application Disney Plus sur Hisense Smart TV [Guide]

Si vous avez toujours voulu un service de streaming qui vous offre les avantages de regarder vos émissions, films et sports préférés, il faudrait que ce soit Disney Plus. Disney + est un service de streaming qui vous permet de regarder un bon nombre d’émissions et de contenus pour un abonnement mensuel de 7,99 $ ou vous pouvez opter pour le forfait annuel de 79,99 $. Le service vous permet de regarder son contenu sur un certain nombre d’appareils et, aujourd’hui, nous allons voir comment regarder Disney Plus sur la smart TV Hisense.

Hisense est une marque de téléviseurs intelligents qui produit des téléviseurs intelligents pour les consommateurs à travers divers spectres de budget. Quel que soit votre budget, il y aura toujours un téléviseur intelligent Hisense. Et, vous pouvez choisir entre un téléviseur intelligent alimenté par VIDAA OS, Android OS ou Roku OS. Étant donné que vous avez le choix entre un bon nombre d’options, le processus d’obtention de l’application Disney + sera un peu différent selon le système d’exploitation. Voici donc un guide sur la façon d’obtenir l’application Disney + sur votre téléviseur intelligent Hisense.

Comment télécharger l’application Disney Plus sur Hisense Smart TV [Compatible]

Maintenant, il existe trois manières différentes que vous pouvez suivre en fonction du système d’exploitation de votre téléviseur intelligent Hisense. Nous vous montrerons également un moyen de diffuser du contenu Disney+ si votre téléviseur Hisense ne prend pas en charge l’application Disney Plus.

Disney+ sur Hisense Roku TV

Si vous avez un téléviseur Hisense Roku qui s’exécute sur la dernière version disponible de Roku OS, vous pouvez suivre ces étapes pour télécharger l’application Disney+.

Allumez votre téléviseur Hisense Roku et connectez-le à Internet. Maintenant, appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande et sélectionnez Chaînes de diffusion. Vous pouvez rechercher la chaîne Disney Plus ou simplement parcourir les chaînes jusqu’à ce que vous la trouviez. Sélectionnez Disney+ lorsque vous le trouvez en appuyant sur le bouton OK de la télécommande. Et enfin, choisissez Ajouter une chaîne. La chaîne Disney+ sera désormais ajoutée à votre compte sur le téléviseur Hisense Roku.

Disney+ sur Hisense VIDAA OS TV

L’application Disney+ n’est prise en charge que sur un certain nombre de téléviseurs Hisense exécutant VIDAA OS. Si vous avez un téléviseur intelligent alimenté par Hisense VIDAA OS de 2017 et qu’il exécute VIDAA OS 2.5 ou une version plus récente, vous pouvez regarder Disney Plus sur votre téléviseur intelligent Hisense. Dans ce cas, l’application Disney+ sera présente directement sur l’écran d’accueil de votre Hisense VIDAA OS TV. Naviguez simplement et sélectionnez l’application Disney+ pour lancer et diffuser immédiatement votre contenu préféré.

Disney+ sur Hisense Android TV

Hisense propose également une gamme de téléviseurs intelligents fonctionnant sur le système d’exploitation Android TV de Google. Donc, si vous avez un téléviseur Android Hisense, voici comment vous pouvez obtenir Disney + sur le téléviseur intelligent.

Allumez votre Android TV et ayez la télécommande du téléviseur avec vous. Assurez-vous également que le téléviseur est connecté à un réseau Wi-Fi. Sur l’écran d’accueil de votre téléviseur, utilisez la télécommande pour naviguer et sélectionnez l’option Applications. Lancez l’application Google Play Store et sélectionnez la barre de recherche en haut. Tapez Disney + et sélectionnez l’application dans les résultats affichés. Maintenant, sélectionnez installer. L’application va maintenant être téléchargée sur votre téléviseur et vous pouvez diffuser Disney+ immédiatement sur votre téléviseur Android Hisense.

Comment regarder Disney Plus sur des téléviseurs intelligents Hisense non pris en charge

Si vous avez un téléviseur intelligent Hisense plus ancien qui ne prend pas en charge l’application Disney +, vous pouvez suivre les trois méthodes différentes que nous avons répertoriées ci-dessous.

Connecter des Streaming Sticks ou des Streaming Box

Quel que soit le système d’exploitation de votre téléviseur ou son ancienneté, une clé de diffusion en continu est un excellent moyen d’accéder aux dernières applications et services pour un coût minime. Il existe des appareils tels que Apple TV, Roku Streaming Stick, Amazon FireStick ou Google Chromecast. Lorsque vous achetez l’un des appareils mentionnés ci-dessus, connectez-le simplement au port d’entrée HDMI de votre téléviseur et alimentez-le à partir d’une source d’alimentation.

Étant donné que ces appareils sont toujours mis à jour avec leurs dernières versions logicielles et prennent en charge l’application Disney+, vous pouvez télécharger et regarder immédiatement vos émissions et films préférés.

Diffusez Disney+ depuis votre appareil mobile

La deuxième façon de regarder Disney + sur votre téléviseur intelligent Hisense non pris en charge consiste simplement à utiliser l’option de diffusion sans fil. C’est le meilleur moyen de regarder du contenu sur votre téléviseur si votre téléviseur n’est pas pris en charge ou même si l’application n’est pas disponible sur la boutique d’applications de votre téléviseur. Bien que cette fonctionnalité fonctionne parfaitement sur n’importe quel appareil Android, dans le cas d’un appareil iOS, votre téléviseur doit prendre en charge Apple AirPlay 2. Ou bien, téléchargez une application sur votre téléviseur qui diffuse votre appareil iOS sur le téléviseur Hisense.

Connectez votre appareil mobile et votre téléviseur Hisense au même réseau Wi-Fi. Maintenant, téléchargez l’application Disney+ sur votre Android ou iOS dispositif. C’est gratuit à télécharger. Lancez l’application sur votre appareil et connectez-vous avec les détails de votre compte. Sélectionnez simplement le film ou l’émission de télévision que vous souhaitez regarder. Appuyez sur l’icône Cast ou sur l’icône Appel AirPlay en haut de l’application. Votre appareil commencera à rechercher un affichage sans fil sur le réseau WiFi. Lorsque vous trouvez votre téléviseur, sélectionnez-le. Vous devriez maintenant pouvoir regarder votre contenu Disney+ sur votre téléviseur Hisense non pris en charge.

Utilisez votre console de jeu

Si vous êtes quelqu’un qui a une console Xbox ou PlayStation connectée à votre téléviseur Hisense, alors regarder Disney Plus est super simple et facile. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l’application Disney+ sur votre console de jeu et de vous connecter simplement pour diffuser vos émissions de télévision et vos films préférés. Vous n’avez pas à vous soucier de la prise en charge ou non de l’application par votre téléviseur intelligent Hisense, ni du système d’exploitation sur lequel il s’exécute.

Conclusion

Et c’est ainsi que vous pouvez regarder Disney Plus sur votre Hisense Smart TV. Que l’application soit prise en charge ou non par votre téléviseur intelligent, il existe des moyens que vous pouvez suivre pour diffuser son contenu immédiatement. Toutes les méthodes sont simples et très faciles. En fait, ces méthodes peuvent être utilisées pour presque toutes les autres applications que vous envisagez de diffuser sur votre téléviseur intelligent Hisense. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Articles Liés: