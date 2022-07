Apple arrête de signer iOS 15.5 après la sortie d’iOS 15.6

Apple a cessé mercredi de signer iOS 15.5 et iPadOS 15.5, exactement une semaine après que la société a publié iOS 15.6 et iPadOS 15.6 pour tous les utilisateurs. Par conséquent, les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et d’iPod touch ne peuvent plus passer d’iOS 15.6 à iOS 15.5, ce qui peut affecter les utilisateurs en attente de jailbreak.

iOS 15.5 est sorti le 16 mai avec des améliorations mineures d’Apple Cash et des podcasts Apple, ainsi que d’autres corrections de bogues. iOS 15.6 a été mis à la disposition du public le 20 juillet avec une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de mettre en pause ou de rembobiner un jeu de sport en direct dans l’application Apple TV. La mise à jour corrige également des bugs et des failles de sécurité.

Ces exploits pourraient amener des logiciels malveillants à exécuter du code arbitraire avec des privilèges de noyau dans le système d’exploitation. C’est la principale raison pour laquelle Apple n’autorise pas les utilisateurs à rétrograder leurs appareils, car les anciennes versions d’iOS sont plus sensibles aux failles de sécurité.

Vous pouvez lire les notes de version pour iOS 15.6 ci-dessous :

L’application TV ajoute la possibilité de redémarrer un jeu de sport en direct déjà en cours et de mettre en pause, de rembobiner ou d’avancer rapidement.

Résout un problème où les paramètres peuvent continuer à afficher que le stockage de l’appareil est plein même s’il est disponible.

Résout un problème qui peut ralentir ou arrêter de répondre les appareils Braille lors de la navigation dans le texte dans Mail.

Résout un problème dans Safari où un onglet peut revenir à une page précédente.

La rétrogradation depuis iOS 15.6 n’est plus possible

Le retour aux anciennes versions d’iOS est souvent utilisé par ceux qui jailbreakent leurs iPhones et iPads. Plus tôt ce mois-ci, le groupe Odyssey Team a annoncé qu’il travaillait sur le premier outil de jailbreak pour les appareils exécutant iOS 15. Cependant, en raison de la solidité des protections du système, cet outil ne fonctionnera qu’avec les versions d’iOS 15.0 à iOS. 15.1.1.

Les développeurs derrière l’outil de jailbreak ont ​​déclaré qu’ils travaillaient pour étendre la prise en charge des versions jusqu’à iOS 15.4.1, mais cela prendra encore plus de temps. Bien sûr, si vous avez mis à jour votre appareil vers iOS 15.6, il n’y a aucun moyen de revenir à ces versions.

La restauration d’un appareil Apple vers une version précédente d’iOS peut également parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à niveau vers la dernière version d’iOS.

Malheureusement, si vous avez rencontré des problèmes avec iOS 15.6, vous devrez maintenant attendre une future mise à jour plutôt que de rétrograder vers iOS 15.5. À l’heure actuelle, Apple travaille sur la version bêta d’iOS 16, qui devrait être disponible au public cet automne.

