Comment annuler l’abonnement Apple Music

Vous avez terminé avec Apple Music ? Lisez la suite pour savoir comment annuler Apple Music en quelques étapes simples. Nous verrons également comment payer moins pour le service si vous souhaitez le conserver à un prix réduit.

Que vous ne souhaitiez pas payer pour le service de musique en streaming d’Apple après la fin de votre essai gratuit ou que vous ayez décidé de passer à Spotify, Pandora ou à une autre option, vous pouvez annuler Apple Music directement depuis votre iPhone. Nous verrons également comment l’annuler depuis iPad, Mac et le Web.

Cependant, si l’accès à Apple Music à prix réduit peut vous faire changer d’avis, consultez notre didacticiel sur l’utilisation des plans étudiants et familiaux et l’option de paiement annuel pour économiser de l’argent (plus d’informations ci-dessous).

Commençons par examiner ce qui se passe lorsque vous annulez Apple Music et comment payer moins pour le service. Passez ci-dessous si vous savez que vous êtes prêt à annuler.

Si j’annule, est-ce que je perds ma musique ?

Lorsque vous annulez votre abonnement Apple Music, vous perdez l’accès à toute la musique que vous avez enregistrée à partir du service ainsi qu’à toutes les listes de lecture d’Apple Music. Vous voudrez peut-être prendre des captures d’écran des artistes, des albums et des listes de lecture avant d’annuler votre compte.

Vous ne perdrez aucune musique que vous avez achetée via iTunes ou la musique que vous avez chargée sur vos appareils à partir de votre Mac ou PC. Apple note « Si vous annulez pendant une période d’essai, vous risquez de perdre immédiatement l’accès au contenu. » Mais si vous annulez un abonnement payant, vous devrez suivre le cycle de facturation payant pour continuer à écouter avant que l’annulation ne prenne effet.

Comment payer moins pour Apple Music

Il existe plusieurs façons de payer moins de 9,99 $ / mois pour Apple Music, notamment en payant annuellement, en optant pour un forfait familial ou étudiant ou en vérifiant auprès de votre opérateur de téléphonie mobile les offres.

Tarification Apple Music

Comment annuler Apple Music

Annuler sur iPhone et iPad

Ouvrez Apple Music, choisissez le Onglet Écouter maintenant au fond Appuyez sur votre icône de profil dans le coin supérieur droit Choisissez maintenant Gérer l’abonnement Sélectionner Annuler l’abonnement, puis touchez Confirmer pour finaliser le processus d’annulation Si vous avez un forfait Apple One, vous aurez la possibilité de choisir les services individuels à conserver/annuler ou de les annuler tous Vous verrez un message indiquant combien de temps vous pouvez utiliser Apple Music (la fenêtre par laquelle vous avez déjà payé)

Voici à quoi ressemble le processus sur iPhone :

Annuler Apple Music sur Mac

Sur votre Mac, ouvrez le Application de musique Dans la barre de menu en haut, cliquez sur Compte Cliquez sur Paramètres du compte près du sommet Faites défiler jusqu’au bouton et cliquez sur Faire en sorte près de Abonnements Recherchez Apple Music (ou votre pack Apple One), puis cliquez sur Éditer sur le côté droit Cliquez sur Annuler l’abonnement

Annuler sur le Web (ne fonctionne pas avec le pack Apple One)

Connectez-vous sur https://music.apple.com Cliquez sur votre image de profil dans le coin supérieur droit Choisir Réglages Faites défiler ou balayez vers le bas En dessous de Abonnements Cliquez sur Faire en sorte Choisir Annuler l’abonnement

