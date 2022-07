Mark Zuckerberg dit que votre flux Instagram est sur le point de s’aggraver

Plus tôt cette semaine, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a partagé une vidéo sur Twitter (oui, l’ironie) pour dire aux gens qu’Instagram « continuera à prendre en charge les photos » car plusieurs utilisateurs se sont plaints de la façon dont la plateforme pousse des vidéos aléatoires dans leurs flux. Cependant, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a essentiellement confirmé que le flux d’Instagram est sur le point de s’aggraver.

Le flux Instagram s’aggrave

Pour de nombreux utilisateurs d’Instagram, l’expérience d’utilisation du réseau social qui était principalement axée sur les photos d’amis et de famille s’est considérablement aggravée ces derniers mois. C’est parce qu’Instagram utilise désormais des algorithmes pour afficher le contenu des flux de comptes que vous ne suivez pas, mais qui, selon lui, pourraient vous intéresser.

Et, si vous pensez qu’Instagram pourrait repenser sa stratégie pour le mieux après ces plaintes, vous vous trompez probablement. Lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs mercredi, Zuckerberg a dit que la société prévoit de « plus que doubler » la quantité de contenu de flux Instagram recommandée par AI. En d’autres termes, vous finirez par voir encore plus de publications de personnes et de comptes que vous ne connaissez pas.

Selon le PDG de Meta, environ 15 % du contenu présenté à un utilisateur Instagram sur son flux est constitué de recommandations. D’ici la fin de l’année prochaine, ce nombre devrait passer à plus de 30 %. Bien sûr, cela va à l’encontre de ce que les utilisateurs d’Instagram ont demandé, mais l’entreprise ne semble pas s’en soucier.

Instagram devrait arrêter d’essayer d’être TikTok

La situation d’Instagram est si compliquée à ce stade que même les célébrités Kylie Jenner et Kim Kardashian ont plaidé pour qu’Instagram « arrête d’essayer d’être TikTok ». Adam Mosseri a ensuite répondu aux plaintes avec une vidéo qui confirme essentiellement que la société continuera à dépenser des ressources pour copier les fonctionnalités de TikTok.

Bien sûr, cette décision intervient alors que TikTok a considérablement augmenté, contrairement à Facebook et Instagram. Les résultats de Meta au deuxième trimestre de l’exercice 2022 ont été légèrement inférieurs aux attentes avec des revenus de 28,82 milliards de dollars au lieu de 28,94 milliards de dollars. La société compte actuellement 1,97 milliard d’utilisateurs actifs quotidiens, ce qui est encore beaucoup.

Au cours de l’appel, les dirigeants de Meta ont également mentionné que la société travaillait sur de nouvelles façons de diffuser des publicités en ligne avec moins de données utilisateur, en réponse à la transparence du suivi des applications d’Apple. Plus tôt cette année, Zuckerberg avait déjà déclaré que Meta avait reconstruit sa structure publicitaire pour cibler les utilisateurs iOS.

Les actions Meta ont chuté de plus de 3 % depuis l’annonce, les investisseurs semblant déçus de l’orientation de la société.

Que pensez-vous de toute cette situation ? Avez-vous préféré quand le flux Instagram n’avait aucune suggestion ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :