Lancement de l’application Sky Go sur Apple TV : diffusez 100 chaînes Sky en direct et des coffrets à la demande

L’application Sky Go est désormais disponible en téléchargement sur les appareils Apple TV HD et Apple TV 4K. Des millions de clients UK Sky attendent avec impatience que cela arrive depuis des années.

Sky (la société mère Comcast, qui a également lancé l’application similaire tvOS Xfinity Stream aux États-Unis le mois dernier) est le plus grand fournisseur de télévision premium au Royaume-Uni. L’application Sky Go permet désormais d’utiliser l’Apple TV au lieu d’avoir besoin du décodeur câble, en diffusant des chaînes en direct sur Internet à la maison et (comme son nom l’indique) en déplacement.

Jusqu’à présent, Sky Go était disponible sur les appareils mobiles d’Apple comme l’iPhone et l’iPad. Mais évidemment, l’emplacement le plus naturel était la box Apple TV.

De manière quelque peu déroutante, l’application Sky Go sur Apple TV+ ne peut être utilisée que par les clients Sky Q Multiscreen ou Sky Glass Whole Home. C’est quelque peu décevant pour les clients qui ont acheté Sky Go en tant que module complémentaire à utiliser sur leurs appareils mobiles, et s’attendraient naturellement à ce que cela s’étende à l’Apple TV.

Toutes les chaînes disponibles sur le décodeur Sky ne sont pas disponibles via l’application Go, mais beaucoup le sont. Au total, vous pouvez diffuser en direct plus de 100 chaînes et rattraper les coffrets à la demande des meilleures séries.

Si le client dispose d’un forfait Sky Cinema, vous pouvez également diffuser ces chaînes de cinéma via l’application Sky Go. Similaire, diffusez des chaînes sportives pour la Premier League, le cricket et plus encore avec un abonnement Sky Sports.

L’interface Sky Go sur Apple TV comprend un EPG qui ressemble à ce que les utilisateurs attendent de Sky, avec le thème bleu et blanc familier.

Sky Go est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store.

