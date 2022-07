Les options de fond d’écran CarPlay se développent dans iOS 16 beta 4, téléchargez les images ici

Les options de fond d’écran CarPlay seront multipliées par trois lors de la sortie d’iOS 16 cet automne. Les trois nouveaux fonds d’écran sont disponibles dans CarPlay, à partir de la quatrième version bêta du développeur d’aujourd’hui.

Changements dans iOS 16

Apple a annoncé une refonte massive avec la prochaine génération de CarPlay lors de sa conférence des développeurs en juin. Alors que la version beaucoup plus étendue de CarPlay n’arrivera pas avant 2024 au plus tôt, quelques changements sont à venir cet automne.

CarPlay dans iOS 16 introduit de nouvelles catégories d’applications, notamment les applications de ravitaillement et de conduite.

« Les applications de ravitaillement en carburant et de conduite sont disponibles dans CarPlay », a déclaré Apple. « Vos applications préférées qui vous aident à remplir votre réservoir et vous fournissent des informations routières, une assistance au péage, une aide au remorquage, etc. peuvent trouver une maison dans CarPlay. »

La mise à jour accélère également l’envoi des messages avec Siri. De notre couverture WWDC 2022:

À partir d’iOS 16, les conducteurs auront la possibilité d’envoyer automatiquement un message après que Siri vous l’aura revu. Si la synthèse vocale fonctionne comme prévu, cela supprimera une étape actuellement requise lors de l’test des messages dans CarPlay. Si vous décidez de modifier le message, CarPlay propose le bouton de modification pour réviser votre message.

Enfin, l’application Podcasts de CarPlay expose plus de fonctionnalités de la version iPhone. De notre couverture WWDC 2022:

À partir d’iOS 16, les utilisateurs pourront trouver des épisodes téléchargés ou enregistrés. L’application vous permettra également désormais de visualiser les derniers épisodes d’émissions de votre bibliothèque. Nous sommes également susceptibles d’obtenir de nouvelles options de fond d’écran, bien que la première version bêta du développeur ne les inclue pas.

Nouveaux fonds d’écran

La mise à niveau de votre iPhone vers iOS 16 ajoutera trois nouvelles options de fond d’écran à CarPlay. Chaque fond d’écran a une version pour les modes clair et sombre. Le nouveau design est basé sur le fond d’écran par défaut de l’iPhone sur iOS 16.

Fait intéressant, les papiers peints CarPlay incluent deux options de couleur supplémentaires pour cette conception de papier peint abstrait. Cependant, les versions CarPlay ne prennent pas en charge l’effet d’animation ou de profondeur. Peut-être que les futures versions bêta ou mises à jour d’iOS 16 les apporteront à l’iPhone.

Voir les nouvelles options de fond d’écran sur CarPlay ci-dessous.

Vous pouvez également télécharger ces nouveaux fonds d’écran avec des images extraites Netcost-security.fr retiré d’iOS 16 :

Que pensez-vous des options de fond d’écran CarPlay de cette année ? Personnellement, la nouvelle version bleue est mon nouvel arrière-plan incontournable pour CarPlay. Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :