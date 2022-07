EVGA lance un châssis PC à suspension par câble à partir de 1 599 $

WTF ? ! Les conceptions de boîtiers en plein air sont depuis longtemps un choix viable pour les utilisateurs de PC qui veulent quelque chose d’un peu différent. Cependant, la dernière option de boutique d’EVGA pousse les choses à l’extrême avec un prix correspondant. Ceux qui sont prêts à dépenser de l’argent pour ce système unique doivent savoir qu’il n’y en aura pas beaucoup.

Le jeu de cadres E1 est un nouveau châssis à ciel ouvert d’EVGA qui est disponible dès maintenant. Les boîtiers en plein air ne sont pas nouveaux, mais celui-ci se démarque en maintenant les composants du PC en place avec des câbles de suspension en acier. La couverture inexistante et le cadre en fibre de carbone tissé à 100% en font probablement l’un des châssis les plus légers de tous les temps avec seulement 2,76 lb.

Le cadre et les câbles maintiennent la carte mère en place tandis que les supports à l’arrière de la bande avant maintiennent respectivement la carte graphique et l’alimentation. Les grilles en filet sur le côté et sur le dessus peuvent supporter des glacières. Il comprend également des jauges de température analogiques pour améliorer le thème industriel de l’E1. Un port d’E/S avant avec deux ports USB 3.2 Type-A et un port USB-C est attaché aux compteurs. L’E1 prend en charge les cartes mères mini-ITX, micro-ATX, ATX et eATX.

Les trois offres d’EVGA sont particulièrement chères et aucune n’inclut un PC complet. Le châssis seul (avec les jauges et le support GPU) commence à 1 599 $, tandis que les deux autres options ajoutent des composants PC. Le kit E1 1 de niveau intermédiaire comprend un RTX 3090 Ti K | NGP | N et un bloc d’alimentation 1600w pour 3 699 $. L’ensemble le plus cher – ironiquement surnommé le E1 Bare Bones – comprend une carte mère Z690 DARK K | NGP | N, un adaptateur PowerLink 52u pour le 3090 et un étui d’expédition sophistiqué pour 4 999 $. Cela laisse toujours un processeur, une RAM, un stockage et un refroidisseur de processeur que les utilisateurs doivent acheter séparément.

Ces prix peuvent sembler fous pour la plupart des gens, mais EVGA a clairement qualifié l’E1 de produit exclusif lors de son dévoilement en janvier. Les quantités seront assez limitées et seuls les membres EVGA pourront acheter le E1.

Les boîtiers à l’air libre peuvent laisser les composants du PC plus exposés à la poussière et à l’humidité que les châssis standard tout en augmentant le bruit. Cependant, le flux d’air supérieur aide le système à rester frais tout en laissant potentiellement plus d’espace pour les composants et un accès plus facile à ceux-ci. Antec a commencé à proposer son boîtier Canon de 500 $, toujours cher mais plus raisonnable, en mai. La société japonaise Nagao Industry produit le support N-Frame-OP01 pour permettre l’installation d’un moniteur sur le côté d’un châssis à l’air libre.