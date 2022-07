Google reporte la suppression des cookies de Chrome à 2024

Pourquoi c’est important : Google travaille depuis longtemps sur une alternative aux cookies qui divise la différence entre la confidentialité des utilisateurs et les revenus publicitaires. Cependant, l’entreprise a besoin de plus de temps avant de remplacer totalement les cookies tiers dans Chrome. Heureusement, les tests publics de la nouvelle initiative de Google commenceront bientôt.

Mardi, Google a annoncé qu’il repoussait ses plans pour éliminer les cookies tiers dans Chrome de deux ans, car la fonctionnalité n’est pas prête. Cependant, les utilisateurs peuvent commencer à tester cette alternative par eux-mêmes le mois prochain.

Les cookies aident les annonceurs à suivre les utilisateurs et à diffuser des publicités personnalisées, mais ils sont impopulaires car ils peuvent compromettre la confidentialité des utilisateurs. La législation européenne anti-cookie est à l’origine de toutes ces invites de consentement vues sur de nombreux sites Web. En 2020, Google a annoncé travailler sur une solution qui rendrait les cookies tiers obsolètes, espérant initialement atteindre cet objectif en deux ans. Bien qu’il ait raté ce délai, l’entreprise n’abandonne pas.

Le Privacy Sandbox de Google vise à créer un ensemble de normes pour aider les annonceurs à diffuser des publicités personnalisées sans révéler les informations personnelles des utilisateurs. L’un de ses composants est les jetons de confiance, qui jouent un rôle similaire aux cookies mais avec un cryptage pour masquer l’identité d’un utilisateur. Privacy Sandbox intègre de nombreuses autres technologies pour que les annonces restent pertinentes pour les utilisateurs tout en limitant ce que les annonceurs en savent.

Ces outils apparaissent sur la roadmap mise à jour de Google pour le Privacy Sandbox. À ce jour, tous ont commencé les tests de pré-lancement et les essais d’origine. La société a défini la disponibilité générale pour le troisième trimestre 2023 et souhaite supprimer progressivement les cookies tiers d’ici la fin de 2024. En février, Google a révélé son intention d’amener le système sur Android dans deux ans, ce qui correspond à peu près au calendrier de la société pour Chrome sur les ordinateurs de bureau.

La branche stable de Chrome 104 inclura l’essai pour les utilisateurs de bureau lors de son lancement en août. Environ la moitié des utilisateurs de la version bêta de Chrome Desktop l’ont déjà activé. Les utilisateurs d’Android l’obtiendront avec Chrome 105 stable fin août.

La tentative de Google d’équilibrer la confidentialité des utilisateurs et les désirs des annonceurs contraste avec les efforts d’Apple, Firefox et Brave pour bloquer entièrement le suivi. L’activité de Google dépend de la publicité, contrairement à celle d’Apple, et Google pense également que le blocage intransigeant pousse les annonceurs à des méthodes plus secrètes telles que les empreintes digitales. Avec la Privacy Sandbox, la société souhaite bloquer les empreintes digitales tout en offrant une alternative aux annonceurs.