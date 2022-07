Apple embauche un vétéran de la R&D Lamborghini pour l’équipe Apple Car

Apple poursuit ses efforts pour élargir l’équipe travaillant sur Apple Car. Un nouveau rapport de Bloomberg indique aujourd’hui qu’Apple a embauché Luigi Taraborrelli, un vétéran de 20 ans de la société automobile italienne Lamborghini. Cela marque un ajout majeur à l’équipe Project Titan, car Apple vise à sortir une voiture plus tard cette décennie.

L’équipe Apple Car ajoute Lamborghini exec

Pendant son séjour chez Lamborghini, Taraborrelli a travaillé principalement dans la division de recherche et développement de l’entreprise. Plus récemment, Taraborrelli était responsable de la dynamique des châssis et des véhicules pour l’entreprise, selon son profil LinkedIn. Dans ce rôle, ses responsabilités comprenaient :

Développement du concept de châssis, caractéristiques de la voiture, performances globales en temps au tour du véhicule, objectifs de dynamique du véhicule, caractéristiques de conduite et de conduite, élasto-cinématique de la suspension, objectivation de la voiture, simulation virtuelle, codage du logiciel et activités de paramétrage et d’étalonnage du logiciel embarqué, sécurité fonctionnelle, responsabilité du fait des produits

Bloomberg note que Taraborrelli a travaillé sur des modèles Lamborghini tels que l’Urus, l’Huracan et l’Aventador. Avant cela, Taraborrelli a travaillé dans le marketing, le développement et la validation de véhicules, et plus encore. Il a rejoint l’entreprise en octobre 2001 et est parti en mai 2022.

Le rapport d’aujourd’hui indique que Taraborrelli deviendra « l’un des cadres les plus expérimentés » de l’équipe Apple Car. On s’attend à ce qu’il aide à diriger la conception d’Apple Car. Un rapport récent avait également indiqué que Jony Ive était impliqué dans la conception d’Apple Car, mais il ne travaille plus avec Apple.

Le projet Apple Car a varié au fil des ans, Apple changeant à plusieurs reprises de stratégies au milieu des départs de haut niveau et des embauches de haut niveau. L’objectif actuel, cependant, est d’expédier une voiture électrique avec des capacités d’auto-conduite complètes dès la fin de cette décennie.

Le vice-président d’Apple, Kevin Lynch, l’exécutif qui a aidé à diriger le développement de l’Apple Watch, dirige actuellement l’équipe Apple Car. Lynch a pris la relève après que Ford ait débauché Doug Field de l’équipe Apple Car l’automne dernier.

