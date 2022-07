Rockstar pourrait ajouter un personnage féminin jouable à Grand Theft Auto VI

Pourquoi c’est important : Outre un feu vert officiel de Rockstar, tout ce que nous avons entendu sur le Grand Theft Auto VI a été des fuites, des spéculations et des rumeurs. La dernière en date est que le titre à venir met en vedette une protagoniste féminine pour la première fois dans l’histoire de la franchise.

Bloomberg rapporte que des sources anonymes familières avec le développement de Grand Theft Auto VI affirment que le jeu aura un personnage jouable féminin. Le protagoniste Latina fait partie d’un duo « à la Bonnie et Clyde », indiquant que Rockstar poursuit les multiples perspectives de personnage qu’il a introduites pour la première fois dans GTA5.

La seule information supplémentaire sur le jeu que les initiés ont révélée est que Rockstar adoptera une approche plus PC du récit et évitera de « frapper » les groupes marginalisés. Cependant, rendre le jeu plus politiquement correct peut décourager certains joueurs.

Une partie du charme de la franchise est qu’elle n’a aucun charme. Il s’est toujours moqué de presque tout le monde sans parti pris. Personne n’était à l’abri de l’humour parfois torride de GTA, des fondamentalistes politiques de droite et de gauche aux patates de canapé geek. Les publicités radio politiquement incorrectes sont particulièrement hilarantes.

La pointe des pieds autour des problèmes parce qu’un petit nombre de personnes qui ne jouent même pas au jeu sont incapables de rire d’elles-mêmes est particulièrement inhabituel pour Rockstar en général et Grand Theft Auto en particulier. Le passage à quelque chose de plus apaisant peut se retourner contre le développeur, mais ce n’est que l’opinion d’une seule personne.

Bien sûr, l’impulsion du changement peut être largement attribuée au contrecoup actuel subi par de nombreux studios de jeux concernant un environnement « fratboy » hostile. Bloomberg note que même Rockstar a été accusé de favoriser une culture d’entreprise « club de garçons » – une image qu’il se bat actuellement pour changer. Cependant, de nombreux employés sont perplexes quant à la direction socket par GTA6 et ne peuvent même pas imaginer à quoi ressemblera le jeu repensé.

Les fuites d’initiés de Bloomberg ajoutent une autre couleur à la toile spéculative qui est le jeu encore non révélé mais en cours de développement. Assurez-vous de prendre cette fuite avec une dose supplémentaire de sel car la plupart des rumeurs concernant GTA6, anciennes et nouvelles, sont parfois contradictoires.

Par exemple, en 2017, le cascadeur et acteur mo-cap de Rockstar, Tim Neff, semblait avoir publié un curriculum vitae sur plusieurs sites Web indiquant qu’il travaillerait sur Grand Theft Auto 6. Il a ensuite démenti la rumeur accusant les publications de « trolls ». Cependant, comme le souligne la chaîne YouTube Silentc0re ci-dessus, il s’agissait probablement d’un mauvais contrôle des dégâts de la part de Neff, car il a divulgué son travail à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles GTA6 reviendrait à Vice City, mais des fuites ultérieures ont indiqué qu’il couvrirait plusieurs villes. Par la suite, Tom Henderson a combiné cette spéculation pour dire que le jeu aurait un « monde en évolution » incorporant une « Vice City moderne », et les utilisateurs de Reddit ont affirmé qu’il aurait une intrigue « inspirée de Narcos de Netflix ».

Alors, qui sait ce que nous aurons dans le prochain Grand Theft Auto. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que GTA6 est définitivement sur le calendrier de développement de Rockstar et que le studio a accéléré le travail sur le projet en suspendant la production des remasters de GTA5 et Red Dead Redemption. Et même ces nouvelles provenaient de sources anonymes, alors prenez-les pour ce qu’elles valent.