La bataille entre les casques Apple et Meta déterminera l’avenir d’Internet – Zuckerberg

L’avenir d’Internet dépendra de l’issue d’une bataille entre Apple et Meta, affirme le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg.

Il a dit aux employés que les deux entreprises avaient des visions très différentes du métaverse, et a admis qu’il n’est pas encore clair laquelle sera la meilleure…

Le métaverse est un terme inventé par Neal Stephenson dans le roman de science-fiction de 1992 Chute de neige. Bien qu’il n’y ait pas de définition précise du terme, il englobe l’idée qu’Internet existe en tant que monde virtuel immersif, accessible via une combinaison de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR).

Facebook a été le plus fervent partisan de l’idée que le métaverse représente l’avenir d’Internet, tandis qu’Apple a adopté un point de vue plus restreint.

Nous avons récemment résumé ce que nous pensons savoir jusqu’à présent sur les projets de casque d’Apple, tandis qu’un rapport récent suggère que Meta travaille sur un casque assez similaire appelé Quest Pro.

Le bord a obtenu un enregistrement de Zuckerberg faisant ces remarques lors d’une réunion générale plus tôt ce mois-ci.

Mark Zuckerberg estime qu’Apple et son entreprise sont dans une « compétition philosophique très profonde » pour construire le métaverse, suggérant que les deux géants de la technologie sont prêts à se cogner la tête dans la vente de matériel pour la réalité augmentée et virtuelle.

Il a continué:

« Il s’agit d’un concours de philosophies et d’idées, où ils croient qu’en faisant tout eux-mêmes et en s’intégrant étroitement, ils construisent une meilleure expérience client. Et nous pensons qu’il y a beaucoup à faire en matière de spécialisation dans différentes entreprises, et [that] permettra à un écosystème beaucoup plus vaste d’exister.

Étonnamment, alors que le PDG de Meta a déclaré qu’il pensait qu’une approche ouverte créerait un écosystème métavers plus large, il a reconnu qu ‘ »il n’est pas vraiment clair au départ si un écosystème ouvert ou fermé sera meilleur ». Il a déclaré que Windows avait remporté la bataille du PC, tandis qu’Apple avait été le joueur le plus performant dans le domaine mobile.

Zuckerberg a également opposé les approches des deux sociétés en matière de facturation de leur matériel.

Vous pouvez lire ci-dessous les remarques complètes de Zuckerberg sur la prochaine bataille des casques Apple contre Meta :

Je pense qu’il est assez clair qu’Apple va être un concurrent pour nous, pas seulement en tant que produit, mais philosophiquement. Nous abordons cela de manière ouverte et essayons de construire un écosystème plus ouvert. Nous essayons de rendre plus de choses interopérables avec Android. Nous essayons de développer le métaverse de manière à ce que vous puissiez amener vos biens virtuels d’un monde à un autre. Nous avons créé le Metaverse Open Standards Group avec un tas d’autres personnes que vous venez de mentionner, et Apple ne s’est pas joint. Mais je ne pense pas que ce soit une surprise. Apple, depuis quelques générations d’informatique maintenant, est le fournisseur fermé de l’informatique.

Il s’agit d’un concours de philosophies et d’idées, où ils croient qu’en faisant tout eux-mêmes et en s’intégrant étroitement, ils construisent une meilleure expérience consommateur. Et nous pensons qu’il y a beaucoup à faire en matière de spécialisation dans différentes entreprises, et [that] permettra à un écosystème beaucoup plus vaste d’exister.

Une des choses que je trouve intéressante, c’est qu’il n’est pas vraiment clair dès le départ si un écosystème ouvert ou fermé sera meilleur. Si vous regardez les PC, Windows était clairement celui qui avait beaucoup plus d’échelle et est devenu la norme par défaut que les gens utilisaient. Et Mac a bien fonctionné, mais je pense que PC et Windows étaient, je pense, le premier écosystème dans cet environnement.

Sur mobile, je dirais que c’est plutôt l’inverse. Il y a plus d’appareils Android qu’il n’y a d’appareils iOS, mais je pense que dans les pays développés et dans des endroits comme les États-Unis ou l’Europe occidentale, c’est plutôt le haut de gamme, [and] beaucoup de créateurs de culture et de développeurs, je pense que cela penche un peu plus vers l’iPhone et l’iOS. Donc, je dirais que sur mobile, Apple s’est vraiment taillé une bonne position, et c’est pourquoi c’est l’entreprise la plus précieuse au monde, ou peut-être l’une des deux entreprises les plus précieuses au monde.

Mais je ne pense tout simplement pas que l’avenir soit encore écrit ici pour le métaverse. Et je pense qu’une partie de notre travail consiste à continuer à mener des recherches de pointe et à faire avancer cela à tous les niveaux de la pile. Nous faisons de la VR. Nous faisons de la RA. Nous livrons essentiellement nos appareils au prix coûtant ou moyennant une légère subvention, ou légèrement plus que le coût dans certains cas. Mais l’essentiel est que notre entreprise ne prend pas principalement une prime sur les appareils. Nous voulons que le plus de personnes possible interagissent là-dedans. Une partie de cela consiste à en faire un écosystème ouvert et interopérable.

Notre étoile polaire est de savoir si nous pouvons amener un milliard de personnes dans le métaverse à faire des centaines de dollars chacune dans le commerce numérique d’ici la fin de la décennie ? Si nous faisons cela, nous créerons une entreprise aussi importante que notre activité publicitaire actuelle au cours de cette décennie. Je pense que c’est quelque chose de vraiment excitant. Je pense qu’une grande partie de la façon dont vous faites cela consiste à faire avancer le métaverse ouvert, ce que nous allons faire.

Alors oui, Apple va être un concurrent. Je pense que c’est assez clair, mais c’est en fait un concurrent très sérieux. Ce n’est pas seulement [that] ils ont un appareil qui a plus de fonctionnalités que nous. C’est une compétition philosophique très profonde sur la direction dans laquelle Internet devrait aller. Et je suis fier des investissements que nous faisons pour aider à faire avancer le métaverse ouvert à ce sujet et, espérons-le, rendre la prochaine version de l’informatique un peu plus ouverte.