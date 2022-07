La fonctionnalité « acheter maintenant, payer plus tard » d’Apple soulève des inquiétudes en matière d’antitrust, selon le régulateur américain

L’annonce d’une fonctionnalité Apple Buy Now, Pay Later, Apple Pay Later, a attiré l’attention du régulateur américain du crédit à la consommation, le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

Le directeur du CFPB, Rohit Chopra, a déclaré qu’Apple Pay Later soulevait « une foule de problèmes », dont les préoccupations antitrust…

Arrière plan

La fonction d’achat immédiat d’Apple, paiement ultérieur (BNPL) a été annoncée lors de la WWDC. Apple Pay Later sera lancé dans le cadre d’iOS 16, permettant aux utilisateurs américains d’Apple Pay d’effectuer quatre paiements égaux sur six semaines sans frais supplémentaires. Les commerçants peuvent adhérer au programme sans aucun impact sur le moment ou le moment où ils sont payés.

Malgré l’absence de frais et d’intérêts, Apple gagnera toujours de l’argent grâce au service, et les consommateurs ont été avertis d’utiliser cette fonctionnalité avec prudence.

Depuis l’annonce, nous avons appris qu’Apple renonçait à un partenaire bancaire et utiliserait l’historique de votre identifiant Apple comme l’un de ses outils de prévention de la fraude.

Problèmes liés à Apple Pay Later

La Financial Times rapporte que les préoccupations du CFPB couvrent l’antitrust, la confidentialité et l’endettement.

Le principal régulateur américain du crédit à la consommation a averti que l’entrée de Big Tech dans l’achat maintenant, paye plus tard les entreprises de prêt risque de saper la concurrence dans le secteur naissant et soulève des questions sur l’utilisation des données des clients. Dans un coup de semonce à la Silicon Valley suite à la décision d’Apple de lancer son propre service BNPL, Rohit Chopra, directeur du Consumer Financial Protection Bureau, a déclaré que son agence devrait « regarder très attentivement [at] les implications de Big Tech entrant dans cet espace ». Parmi les questions que l’agence examinerait, il y avait « si cela peut réellement réduire la concurrence et l’innovation sur le marché », a déclaré Chopra dans une interview. En réponse à une question sur le lancement d’Apple, Chopra a déclaré que l’entrée de Big Tech dans les prêts à court terme « soulève une foule de problèmes », notamment la manière dont les entreprises utiliseraient les données des clients. « Est-il combiné avec l’historique de navigation, l’historique de géolocalisation, les données de santé, d’autres applications ? »

La préoccupation antitrust semble être qu’Apple a potentiellement accès à de nombreuses données client sous la forme d’utilisation d’Apple Pay, et pourrait utiliser ces données pour se donner un avantage injuste par rapport aux services BNPL concurrents. L’utilisation de ces données soulève également des questions de confidentialité.

Le régulateur a déjà demandé à Apple d’expliquer comment l’entreprise collecte et utilise les données des clients en relation avec Apple Pay en général. Des questions similaires ont été posées à Amazon, Facebook, Google et PayPal.

Enfin, le CFPB craint que les régimes de la BNPL n’augmentent l’endettement des consommateurs. Ces programmes ne sont normalement pas considérés comme faisant partie de l’endettement en raison de la nature à court terme du financement, mais Chopra pense que cela devrait changer.

« Afin d’avoir une réelle visibilité sur l’état des bilans des ménages, nous ne pouvons pas simplement regarder la dette de carte de crédit ou la dette de prêt automobile », a déclaré Chopra. « Nous devons maintenant envisager d’acheter maintenant, de payer la dette plus tard également. »

Le régulateur a déjà demandé aux plus grands noms de BNPL de fournir des informations qui aideront à évaluer la nécessité de tout contrôle législatif : Afterpay, Affirm, Klarna, PayPal et Zip.

Cela pourrait être une première pour Apple : passer sous contrôle antitrust avant même que l’entreprise n’ait commencé à offrir un service !

