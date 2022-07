SK Hynix abaisse ses prévisions alors que l’économie fragile aplatit la demande

En un mot: SK Hynix est le dernier géant de la technologie à sonner l’alarme sur l’économie chancelante alors que la possibilité d’une récession mondiale se profile. Le plus grand fournisseur mondial de puces DRAM et de mémoire flash a déclaré que la croissance de la mémoire s’essouffle alors que son inventaire continue de croître. Une fois de plus, le ralentissement de la demande de biens électroniques suite au boom du confinement est cité comme un facteur significatif.

Bloomberg écrit que SK Hynix a enregistré hier une augmentation de 56 % de ses bénéfices au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes. Mais il y avait de mauvaises nouvelles à côté du rapport financier sain. Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré que la demande de ses principaux domaines de croissance que sont les PC, les smartphones et les serveurs ralentissait.

Plus tôt ce mois-ci, l’analyste industriel IDC a signalé que les livraisons de PC avaient chuté au deuxième trimestre pour le deuxième trimestre consécutif, de 15,3 % en glissement annuel. Les expéditions de smartphones connaissent une baisse similaire cette année. En tant que tel, Kevin Noh, directeur du marketing de SK Hynix, a déclaré que les prévisions de croissance des expéditions pour le trimestre en cours seront abaissées. « La croissance du marché pour l’année sera bien inférieure à nos attentes plus tôt dans l’année », a-t-il déclaré.

Bien que l’offre excédentaire ne soit pas ce que l’industrie souhaite voir, les consommateurs profitent souvent de ces situations. La société d’analyse de marché TrendForce rapporte que les prix des disques SSD grand public devraient chuter de 3 à 8 % au cours du troisième trimestre en raison de l’offre excédentaire de NAND.

L’incertitude économique mondiale affecte pratiquement toutes les entreprises technologiques, car les entreprises ralentissent l’embauche, se serrent la ceinture et, dans certains cas, réduisent leurs effectifs. Facebook a récemment commencé à sévir contre le personnel peu performant et moyen, tandis que Google, Microsoft, Seagate, Snap, Twitter, Tesla, Corsair et bien d’autres ressentent la chaleur.

Il y a cependant quelques points positifs dans les perspectives à long terme. Le président du groupe SK, Chey Tae-won, a déclaré au président Joe Biden que le groupe investirait 15 milliards de dollars pour construire une installation de conditionnement et de test avancée et soutenir des programmes de recherche aux États-Unis. Cela survient une semaine après que le Sénat a fait passer le projet de loi CHIPS à l’étape suivante. La loi fournira 52 milliards de dollars de financement à l’industrie nationale des semi-conducteurs.

Toutes les entreprises ne prédisent pas catastrophique. Le plus grand fabricant de puces au monde, TSMC, a relevé ses prévisions de croissance des revenus cette année, indiquant que la demande de produits électroniques dans certains secteurs reste forte.