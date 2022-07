Apple rappelle aux libraires les nouvelles réglementations fiscales en Colombie-Britannique

Apple a envoyé mardi un rappel aux vendeurs de livres dont le contenu est disponible dans l’Apple Books Store concernant les nouvelles réglementations fiscales dans la province canadienne de la Colombie-Britannique. Les versements pour les ventes de livres au Canada ont été réduits par une taxe de vente provinciale (TVP) de 7 % sur la commission d’Apple pour les éditeurs basés là-bas.

Comme détaillé par la société dans une note envoyée par e-mail aux libraires vus par Netcost-security.fr, Apple Canada perçoit et verse désormais la taxe au ministère des Finances de la Colombie-Britannique. Avant ce changement, qui a commencé à entrer en vigueur le 1er juillet 2022, la responsabilité de percevoir la TVP incombait aux vendeurs, et non aux places de marché.

Pour cette raison, à partir d’août, les éditeurs de livres basés en Colombie-Britannique verront les détails de cette taxe dans la section Paiements et rapports financiers d’iTunes Connect, qui est la plate-forme de gestion des chansons, des livres et des films envoyés à iTunes Store et Apple Books. Magasin.

Comme expliqué par La TVA tout simplement« les vendeurs en ligne n’auront plus besoin de s’inscrire à la TVP en Colombie-Britannique à moins qu’ils n’exercent des activités taxables autres que la vente au détail sur un marché. »

Apple note également qu’il existe également la taxe sur les produits et services (TPS) de 5 % en plus de la TVP au Canada. Vous pouvez lire l’e-mail complet ci-dessous :

Conformément à la réglementation fiscale en vigueur en Colombie-Britannique, à compter du 1er juillet 2022, les versements pour les ventes sur la librairie au Canada sont réduits d’une taxe de vente provinciale (TVP) de 7 % sur la commission d’Apple pour les éditeurs basés en Colombie-Britannique. Apple Canada perçoit et verse la taxe au ministère des Finances de la Colombie-Britannique en votre nom. À partir du mois d’août, cette taxe apparaîtra sur votre relevé de taxe sur les commissions dans la section Paiements et rapports financiers d’iTunes Connect. Veuillez noter que la TVP s’ajoute à la taxe sur les produits et services (TPS) de 5 % actuellement déduite de votre commission. Si vous avez des questions, contactez-nous.

Vous trouverez plus de détails sur ces modifications sur le site Web iTunes Connect.

