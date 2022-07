L’avion de combat de la RAF de nouvelle génération sera doté d’un fonctionnement assisté par l’IA

Tourné vers l’avenir : l’avion de combat de nouvelle génération de la Royal Air Force semble conçu autour de certaines des technologies émergentes d’aujourd’hui, en particulier à l’intérieur du cockpit. Les concepteurs de l’avion prévoient d’intégrer une combinaison de composants VR, AR et AI dans le système de commande de vol.

Le Tempest – l’avion de chasse du futur prévu par le Royaume-Uni – aura un cockpit sans interrupteurs physiques ni écrans. Ses systèmes essaieront également de « lire » les pensées des drivers pour surveiller leur état et les rendre plus conscients de leur environnement.

Les drones sans driver et automatisés prennent de plus en plus d’importance dans les combats aériens, mais le fonctionnement du Tempest impliquera un gradient entre le contrôle humain et le contrôle de la machine, appelé « autonomie évolutive ». Selon la BBC, le casque du driver utilisera des capteurs et l’IA pour analyser les signaux cérébraux, en les apprenant progressivement. L’IA pourrait prendre le contrôle si le driver est stressé ou perd connaissance. L’avion volera également probablement aux côtés de drones.

Le site Web de la RAF décrit la technologie du poste de pilotage utilisant le suivi oculaire pour observer l’état du driver, en vérifiant des éléments tels que la fatigue ou la fatigue mentale. L’interface de ce cockpit sera composée de commandes AR et VR affichées dans le casque sans aucun élément physique.

Les composants AI, AR et VR utiliseront des capteurs pour traiter de grandes quantités de données et organiser les informations qui parviennent au driver afin d’optimiser sa connaissance de la situation.

Le britannique BAE Systems – l’une des sociétés travaillant sur le Tempest – prévoit de commencer les vols d’essai d’ici 2027. La RAF veut commencer à déployer l’avion d’ici 2035.