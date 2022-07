Le client Twitter pour iOS et macOS ‘Aviary’ est entièrement reconstruit avec de nouvelles fonctionnalités

En 2020, le développeur Shihab Mehboob a publié la première version d’Aviary – un nouveau client Twitter pour iOS, macOS et même watchOS. Depuis lors, l’application a été mise à jour plusieurs fois avec de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, Mehboob publie la version 2 d’Aviary, qui a été entièrement reconstruite à partir de zéro.

Lorsque Aviary a été introduit, il a apporté des fonctionnalités uniques. Par exemple, l’interface est super personnalisable avec des retours haptiques, la version iPad profite d’écrans plus grands et prend même en charge PencilKit pour que les utilisateurs puissent faire un dessin et le tweeter directement depuis l’application.

Quoi de neuf avec Aviary 2

Maintenant, avec Aviary 2, le développeur a ajouté encore plus de fonctionnalités intéressantes à l’application. L’une de ces fonctionnalités est la possibilité de partager des tweets sous forme d’images, afin que vous puissiez facilement les publier sur des plateformes d’images et de vidéos uniquement comme Instagram et TikTok sans prendre de capture d’écran. Il existe des options qui vous permettent de modifier la mise en page d’un tweet partagé en modifiant la taille de la police, l’arrière-plan, etc.

Une autre option ajoutée à l’application permet aux utilisateurs de définir un délai avant que les tweets ne soient réellement publiés. Ce délai peut aller de cinq secondes à une minute, et il agit comme un bouton pour « Annuler les Tweets ». De cette façon, si vous avez écrit quelque chose de mal ou si vous regrettez ce tweet, vous aurez encore un peu de temps avant que tout le monde puisse le voir.

Avec de nouveaux widgets, les utilisateurs d’Aviary 2 peuvent voir les derniers tweets directement depuis l’écran d’accueil de l’iPhone et de l’iPad. Aviary 2 ajoute également de puissants filtres basés sur les mots, les hashtags, les utilisateurs, les applications et clients Twitter, les médias, le contenu cité, les retweets, etc. Et sur l’iPad, les utilisateurs peuvent ajouter plusieurs colonnes à l’application s’ils le souhaitent.

Il y a même une fonctionnalité qui affiche un tweet spécifique dans une fenêtre Picture-in-Picture (PiP) qui flotte au-dessus d’autres applications, de sorte que vous pouvez garder un œil sur ce tweet pendant que vous faites autre chose. Aviary 2 prend également en charge les hashflags Twitter, les raccourcis Siri, le verrouillage biométrique, les sondages, les listes, les tendances, les réponses masquées, le mode sombre, les icônes personnalisées, l’extension Safari et les notifications push.

Bien sûr, Aviary 2 inclut toujours des versions pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.

Un nouveau modèle économique

Alors que l’Aviary d’origine était disponible en achat unique, Aviary 2 est désormais basé sur un modèle d’abonnement. À l’heure actuelle, l’abonnement mensuel coûte 1,99 $, tandis que l’abonnement annuel coûte 15,49 $. Cependant, il existe toujours une option qui vous permet d’acheter une licence à vie pour 49,99 $.

Aviary 2 est maintenant disponible sur l’App Store. L’achat de l’application vous permet de l’utiliser sur tous vos appareils Apple via votre compte iCloud.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :