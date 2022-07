La station de charge OtterBox MagSafe 2-en-1 pour iPhone et Apple Watch a un design élégant de style Pro Display XDR

OtterBox sort aujourd’hui son dernier accessoire pour iPhone, Apple Watch et AirPods, la station de charge 2 en 1 avec MagSafe. Le support de charge sans fil épuré et simple présente un design pointu similaire au socle Pro Display XDR d’Apple, offre une charge MagSafe rapide de 15 W pour iPhone, et plus encore.

OtterBox a lancé aujourd’hui la nouvelle station de charge 2 en 1 avec MagSafe et elle a ce qui ressemble à un excellent mélange de forme et de fonction.

Il dispose d’un chargeur MagSafe réglable de 15 W pour iPhone ou AirPods, d’une charge Apple Watch à l’arrière, d’une conception lestée avec une esthétique de socle épurée avec une finition résistante aux empreintes digitales, d’un adaptateur secteur 36 W inclus, et plus encore.

Caractéristiques de la station de charge OtterBox 2-en-1 MagSafe

Charge rapide sans fil 15W pour iPhone et charge 5W pour Apple Watch

Interaction magnétique multi-angle, forte et transparente avec la technologie MagSafe

La station d’accueil MagSafe s’incline à plat pour charger les AirPods et les appareils similaires

La conception lestée antidérapante maintient le support en place lorsque vous allumez et éteignez l’iPhone d’une seule main

Conception optimisée pour la maison et le bureau avec une finition de qualité supérieure, résistante aux rayures et aux empreintes digitales

Le support est alimenté par un chargeur mural Fast Charge 36 W et un câble USB-C vers USB-C de 2 m (6,6 pieds) (inclus)

Garantie à vie limitée prise en charge par un service client sans tracas

Prix ​​: 129,95 $

Le nouveau chargeur multi-appareils pèse 0,81 lb (365,5 grammes) et est livré dans une finition OtterBox appelée « Future » qui est un mélange d’argent et de blanc.

La station de charge MagSafe 2 en 1 est maintenant disponible directement auprès d’OtterBox, la seule autre disponibilité au détail étant dans les Apple Stores et Apple en ligne.

Restez à l’écoute car nous aurons bientôt un test complet de ce nouveau chargeur MagSafe !

