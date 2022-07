Discord est maintenant sur Xbox, voici comment obtenir Discord sur Xbox One et Series X|S

Il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux sur des consoles de jeu, tout comme les Xbox. Bien sûr, vous bénéficiez de tous les avantages de posséder une Xbox, comme l’avantage supplémentaire de jouer à vos jeux à une résolution plus élevée et de les jouer à 120 FPS. Bien que tout cela soit idéal pour les joueurs, il y avait une fonctionnalité spéciale qui manquait toujours pour Xbox, l’application Discord.

Enfin, après de nombreuses années, les propriétaires de Xbox pourront désormais utiliser Discord sur leur console Xbox sans utiliser d’applications tierces. Voyons donc comment obtenir Discord sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Discord est une plate-forme très populaire utilisée par les joueurs du monde entier pour envoyer du texte et de l’audio, rejoindre différentes communautés et discuter vocalement, que ce soit dans le jeu ou simplement pour passer du temps virtuellement avec leurs amis. Étant donné que Discord est disponible sur PC, Android et iOS, il a finalement fait son chemin vers la Xbox. Voyons donc comment installer Discord sur Xbox.

Comment obtenir Discord sur Xbox One et Xbox Series X|S

C’est certainement une bonne nouvelle pour tous les fans de Xbox qu’ils peuvent enfin accéder immédiatement à Discord. Cependant, il y a quelques choses que vous devrez garder à l’esprit telles que :

L’application est disponible pour les utilisateurs Xbox qui sont Xbox Insiders soit dans l’anneau Alpha, soit dans l’anneau Alpha Skip Ahead

À partir de maintenant, vous ne pouvez utiliser les chats vocaux sur Discord que via votre console Xbox

L’application Discord sera mise à la disposition de tous les utilisateurs dans les mois à venir

Rejoignez le programme Xbox Insider

Comme on le sait, vous devez être sur la version d’initié de votre Xbox pour avoir accès au chat vocal Discord. Donc, si vous êtes quelqu’un qui ne fait pas partie des versions Xbox Insider, vous pouvez facilement être un Insider en suivant simplement ces étapes.

Allumez votre console Xbox et assurez-vous que votre console est connectée à Internet. Maintenant, lancez le Application Store depuis votre écran d’accueil. Sélectionnez Rechercher et saisissez Insider. Dans les résultats de la recherche, repérez les Pack Xbox Insider application. Sélectionnez le Obtenir ou installer bouton pour télécharger l’application sur votre Xbox. Une fois l’application téléchargée, lancez-la. Rendez-vous sur Aperçus, puis sélectionnez l’anneau Insider que vous souhaitez rejoindre. Pour obtenir l’application Discord, vous devrez rejoindre soit le Alpha ou Alpha Sauter devant anneaux. Dans quelques minutes, une mise à jour sera disponible pour votre Xbox. Téléchargez et installez simplement la mise à jour pour rejoindre le Xbox Insider.

Utiliser Discord sur Xbox

Maintenant que vous êtes sur les versions Insider sur votre Xbox, il est maintenant temps de voir les étapes que vous devez suivre pour obtenir et utiliser l’application Discord immédiatement. Voici comment procéder.

Appuyez sur le bouton Xbox de votre manette lorsque vous êtes sur l’écran d’accueil. La Xbox Menu devrait glisser du côté gauche. Maintenant, accédez à Parties et discussions et faites défiler jusqu’à l’endroit où il est indiqué Essayez Discord Voice sur Xbox aujourd’hui. Il affichera un code QR. Tu peux scanner le code QR en utilisant l’application Discord sur votre Android ou iOS dispositif. Vous êtes maintenant connecté à Discord sur votre console Xbox maintenant.

Rejoindre une chaîne

Étant donné que l’application Discord sur Xbox vous permet uniquement d’accéder aux chats vocaux maintenant, vous ne pourrez pas utiliser les autres fonctionnalités normalement présentes sur Discord sur votre Xbox. Donc, si vous souhaitez rejoindre une chaîne, vous devez suivre ces étapes. Mais avant cela, vous devez avoir installé l’application Xbox sur votre Android et iOS périphérique et connectez-y votre console. Une fois que vous avez fait cela, les étapes ci-dessous vous guideront pour rejoindre une chaîne.

Lancez l’application Discord sur votre appareil mobile et rejoignez un canal. Une fois que vous êtes dans la chaîne, balayez vers le haut depuis le bas pour faire apparaître un menu. Appuyez sur le bouton qui dit Rejoignez sur Xbox. Il va maintenant lancer l’application Xbox sur votre appareil mobile. Ensuite, il vous demandera si vous souhaitez transférer l’audio vers votre Xbox. Appuyez sur Transférer. Le chat vocal du canal ou du serveur s’affichera désormais immédiatement sur votre Xbox. Vous pouvez désormais utiliser le chat vocal Discord à l’aide de votre console Xbox.

Et ceci conclut le guide sur la façon d’obtenir Discord sur une console Xbox. Cette méthode fonctionnera pour votre Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Bien sûr, il manque une tonne de fonctionnalités pour Discord sur Xbox, mais nous pouvons espérer voir plus de fonctionnalités ajoutées dans les mois à venir alors qu’il finira par déploiement à tous les utilisateurs des consoles Xbox mentionnées ci-dessus. Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

