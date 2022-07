Logitech lance une nouvelle gamme de produits de jeu conçus dans un souci d’inclusivité

En bref : Logitech a annoncé une nouvelle gamme de périphériques et d’accessoires de jeu conçus pour plaire à tous les joueurs, quel que soit leur sexe. La collection Aurora comprend le clavier de jeu sans fil G715 et le clavier de jeu G713 ainsi que la souris de jeu sans fil G705 et le casque de jeu sans fil G735.

Logitech a déclaré que l’ensemble inclusif du genre présente un langage esthétique et de conception distinctif qui peut être personnalisé grâce à des accessoires personnalisés et des options de couleur, et répond aux besoins et aux désirs des joueuses. Il a été « conceptualisé sur la base des commentaires des joueuses de la communauté et concrétisé par une équipe de leaders de l’innovation, de la conception, de l’ingénierie et du marketing à prédominance féminine chez Logitech ».

Le processus de conception a été guidé par trois principes : confort, accessibilité et enjouement. Le langage de Logitech donne à la ligne l’impression qu’elle a été conçue par des joueuses, pour des joueuses – sans inclure le genre, mais je m’éloigne du sujet.

Les claviers de jeu mécaniques G715 et G713 présentent une disposition compacte sans clé, un repose-poignets souple, une connectivité sans fil Lightspeed ou Bluetooth et sont réglables en hauteur. Sans fil, les joueurs peuvent s’attendre à jusqu’à 25 heures d’autonomie entre les charges.

La souris de jeu sans fil G705 est destinée aux utilisateurs ayant de petites mains. Il fait pencher la balance à 85 grammes, utilise un capteur de qualité gaming, une connectivité sans fil Lightspeed ou Bluetooth, et dispose d’un bouton de cycle DPI facile d’accès. Le pointeur à six boutons est conçu pour 40 heures de jeu avec l’éclairage RBG activé.

Le casque de jeu sans fil G735 est le premier casque Logitech G doté de la technologie de microphone Blue Voice. Il offre jusqu’à 56 heures d’autonomie (avec l’éclairage RG éteint) et, comme les autres, peut se connecter sans fil via la technologie Lightspeed de Logitech ou via Bluetooth.

La collection Aurora est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui sur le site Web de Logitech et chez les sites de ventes mondiaux, et tous les nouveaux produits sont couverts par une garantie hardware limitée de deux ans. Le clavier de jeu sans fil G715 et le clavier de jeu G713 sont au prix de 199,99 $ et 169,99 $, respectivement. La souris de jeu sans fil G705 vous coûtera 99,99 $ et le casque de jeu sans fil G735 coûtera 229,99 $ aux acheteurs. Au total, vous envisagez environ 530 $ pour un clavier, une souris et un casque assortis.