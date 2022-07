Selon les rumeurs, Nvidia sortirait une carte phare Lovelace avec 48 Go de GDDR6X, 18 176 cœurs CUDA et 800 W TDP

Moulin à rumeurs : Chaque jour qui passe est un autre plus proche du lancement de la série RTX 4000 (Ada Lovelace) de Nvidia. Comme c’est toujours le cas avec les produits à venir, les rumeurs sur ce que les cartes pourraient offrir se multiplient et se multiplient. Le dernier en date implique ce qui pourrait être le fleuron de la série : une carte avec 18 176 cœurs CUDA, 48 Go de mémoire GDDR6X et un TDP de 800 W.

Le leaker régulier kopite7kimi a posté un tweet sur ce qu’il a surnommé à juste titre « la bête ». La carte est censée être basée sur une nouvelle conception de carte PG139-SKU0, plutôt que sur le PG137 qui devrait être utilisé par le RTX 4090, et pourrait être la première à comporter un refroidisseur de référence à triple ventilateur de Nvidia.

« la bête »

PG137-SKU0

AD102-450-A1

18176FP32

48G 24Gbps GDDR6X

puissance totale de la carte ~800W – kopite7kimi (@kopite7kimi) 25 juillet 2022

kopite7kimi pense que la carte contiendra un GPU AD102-450-A1 avec 142 multiprocesseurs de streaming (SM) sur 18 176 cœurs CUDA. Il s’agit toujours d’une version réduite du GPU AD102 complet, qui contient 144 SM sur 18 432 cœurs CUDA.

La bête serait également livrée avec un monstrueux 48 Go de VRAM GDDR6X 24 Gbps avec une interface de bus 384 bits, permettant une bande passante maximale de 1,15 To / s. Cela représente une augmentation d’environ 14 % par rapport au RTX 3090 Ti.

La caractéristique finale de la carte est celle qui correspond aux rumeurs précédentes selon lesquelles Lovelace serait obscènement gourmand en énergie : un TGP de 800 W, ce qui indique que nous pouvons nous attendre à ce qu’il comporte deux connecteurs à 16 broches.

Les caractéristiques de la carte, en particulier les 48 Go de VRAM GDDR6X, suggèrent que la bête pourrait être le premier produit Nvidia de marque Titan que nous ayons vu depuis 2018. Les Titans s’adressent davantage aux développeurs, aux chercheurs et aux créateurs qu’aux joueurs. Nvidia n’en a jamais publié pendant l’ère actuelle d’Ampere, notant que ses BFGPU (gros GPU féroces) RTX 3090 et RTX 3090 Ti sont beaucoup plus rapides que les Titans de la génération précédente.

Comme pour toutes les rumeurs, celle-ci doit être socket avec une forte dose de sel, mais nous semblons entendre des affirmations similaires sur la série RTX 4000 chaque semaine, y compris une fuite récente suggérant que le RTX 4090 sera deux fois plus rapide que le RTX. 3090. Mais avec les consommateurs régnant dans leurs dépenses, les prix de l’énergie à un niveau record et de plus en plus de personnes optant pour des cartes Ampère moins chères, il sera intéressant de voir à quel point Lovelace est bien accueilli, et si Nvidia en sort plus d’un carte cette année.