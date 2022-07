Le magasin Apple Brompton Road comprend des plafonds incurvés et en miroir, 200 employés et un revêtement de sol unique au monde

Un aperçu du nouveau magasin Apple Brompton Road dans le quartier commerçant haut de gamme de Knightsbridge à Londres montre à la fois les caractéristiques uniques de l’espace lui-même et un certain nombre de premières Apple Store. Le magasin sera le cinquième à Londres, et le troisième flagship, aux côtés de Covent Garden et Regent Street.

Le magasin ouvre jeudi, mais l’entreprise a aujourd’hui un aperçu de l’espace, avec une série de photos et d’éléments notables…

L’espace lui-même a été construit à l’origine en 1903 comme une arcade – une zone couverte avec des plafonds voûtés – et Apple l’a intégré dans la conception. Les plafonds en bois courbés rendent hommage aux plafonds en pierre d’origine.

Une autre caractéristique de plafond est une première pour un Apple Store britannique : un plafond en miroir situé au-dessus de la zone Today at Apple. La société affirme que cela « offre des réflexions qui améliorent la profondeur ».

La hauteur du magasin indique que l’utilisation de fenêtres du plafond au sol donne un aspect spectaculaire, comme le montre la photo principale ci-dessus.

Les sièges à la base de chaque jardinière agissent comme un espace de rassemblement social pour les visiteurs, brouillant les frontières entre l’intérieur et l’extérieur et amenant la nature directement dans le magasin. Les visiteurs traversent l’arcade centrale, qui reflète les dimensions de l’arcade originale de Brompton.

Le magasin compte 200 employés qui parlent collectivement 45 langues.

Et dans une autre première pour le Royaume-Uni, une zone Apple Pickup dédiée permet aux clients de récupérer encore plus facilement les produits commandés en ligne.

L’équipe du magasin, composée de 200 personnes, aide les clients à découvrir les produits Apple et offre des conseils sur les options de financement mensuel et le programme Apple Trade In. Parlant collectivement plus de 45 langues, l’équipe est prête à accueillir des clients du monde entier.

Les visiteurs sont invités à explorer les tables et les avenues environnantes présentant la toute nouvelle gamme d’iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch et Apple TV, ainsi que des accessoires tels que HomePod mini et AirTag.

Apple affirme que le revêtement de sol écologique est une première mondiale.

La société a déclaré que la créativité serait un objectif clé pour le magasin.

« Nous sommes ravis d’ouvrir Apple Brompton Road à Londres, une ville regorgeant d’énergie, d’histoire et de diversité culturelle », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente senior Retail + People d’Apple. « L’accent mis par le magasin sur la créativité offre aux incroyables membres de notre équipe l’espace idéal pour partager leur passion et leur expertise avec les Londoniens et les visiteurs du monde entier » […]

L’ouverture du magasin démarre avec le lancement mondial de « United Visions », une expérience de réalité augmentée rendant hommage aux œuvres créatives du poète et peintre pionnier londonien William Blake. Créée pour le Getty Museum et animée par la technologie Apple, l’application spécialement conçue met en valeur les possibilités de créativité en réimaginant le travail de l’artiste précurseur.

Les artistes et technologues créatifs Tin Nguyen et Ed Cutting (Tin&Ed) ont utilisé la puce M1 Ultra d’Apple dans le développement de l’expérience, qui comprend une bande-son poétique du producteur de disques primé aux Grammy Awards Just Blaze. « United Visions » peut être consulté par les clients en magasin et par n’importe qui dans le monde en téléchargeant l’application « United Visions ».

Les festivités du week-end d’ouverture comprendront une table ronde sur la création de « United Visions » avec Nguyen, Cutting et Just Blaze, ainsi qu’une performance spéciale et une session d’écoute Spatial Audio de l’artiste londonienne Nina Nesbitt. Les entraîneurs Apple Fitness + Cory Wharton-Malcolm, Jamie-Ray Hartshorne, Kim Ngo et Jonelle Lewis rejoindront Jay Blahnik, vice-président d’Apple Fitness Technologies, pour une séance de questions-réponses en magasin suivie d’une marche de 3 kilomètres et d’une course de 5 kilomètres Hyde Park. Les talentueux Apple Creative Pros animeront également des sessions d’illustration en direct inspirées des fleurs locales.

Après les séances d’ouverture, le magasin accueillera sa série Brompton en cours, qui a lieu le dernier jeudi de chaque mois jusqu’en octobre et propose des conférences inspirantes et informatives par des leaders d’opinion dans le domaine du bien-être, notamment Michael James Wong, Cat Meffan, Lloyd Kempson , et Harry Jameson.

[There will also be] des ateliers de musique en lien avec la série Up Next d’Apple Music décomposant des chansons d’artistes émergents de Londres à l’aide de Spatial Audio ; les artistes incluent Kali Claire, Olivia Dean et Rachel Chinouriri.