Test de la station d’accueil Accell Thunderbolt 4 : un connecteur cher mais efficace

La station d’accueil Thunderbolt 4 d’Accell se connecte à votre Mac et permet une charge rapide et efficace de vos appareils et accessoires. Avec cette station d’accueil, vous pouvez facilement brancher n’importe quel périphérique et nettoyer instantanément tous les câbles de votre bureau.

Qu’y a-t-il dans la boite

La station d’accueil Accell Thunderbolt 4 est livrée avec un câble Thunderbolt 4 de 2,25 pieds, un adaptateur secteur 20 V et un cordon d’alimentation de type B (version américaine). Il y a aussi un cordon d’alimentation européen pour ceux d’outre-mer. Cela aurait été bien si la société avait inclus un câble HDMI pour se connecter à certains moniteurs.

La station d’accueil elle-même mesure 7,75 x 3 x 1 pouces et pèse 0,9 livre. Il comprend deux ports Thunderbolt 4, un port Gigabit Ethernet, une prise audio 3,5 mm, un emplacement pour carte SD, un DisplayPort 1.4, un port USB-A 2.0 et trois ports USB-A 3.2 Gen 2.

Configuration requise

macOS 11 (Big Sur et plus récent) est nécessaire pour les utilisateurs de Mac qui souhaitent utiliser la station d’accueil. Si vous possédez Windows, Microsoft Windows 10 (RS4 et supérieur) est requis pour les ordinateurs portables compatibles Thunderbolt 4 (plates-formes Intel Evo).

Socket en charge et performances de l’affichage externe

La station d’accueil Thunderbolt 4 d’Accell prend en charge un écran 8K à haute résolution de 30 Hz ou deux écrans 4K à 60 Hz en utilisant deux ports. Cependant, pour les ordinateurs Apple Silicon, une seule sortie vidéo est prise en charge.

La station d’accueil Accell Thunderbolt 4 est certifiée Intel et peut transférer des données à une vitesse allant jusqu’à 40 Gbs. Il a une puissance maximale de 96 W pour le chargement et prend en charge tous les périphériques à 15 W sur les ports Thunderbolt 4 et USB-A. Ce qui est bien avec cet appareil, c’est qu’il n’a pas tendance à surchauffer comme le font les petits adaptateurs. J’ai essayé sur mon iMac et mon PC, et la station d’accueil Accell a fonctionné sans problème.

Où pouvez-vous en acheter un?

Vous pouvez acheter la station d’accueil Accell Thunderbolt 4 sur le site Web de l’entreprise ou sur Amazon. Le produit est livré avec une garantie limitée d’un an du fabricant. L’appareil se vend entre 329,99 $ et 349,99 $.

Réflexions sur la station d’accueil Accell Thunderbolt 4

Dans l’ensemble, cette station d’accueil est assez lourde, en particulier le cordon d’alimentation. Il peut s’agir de quelque chose que vous laissez à votre bureau à la maison ou au bureau au lieu de voyager avec. Cependant, c’est un bel ajout pour nettoyer la configuration de votre bureau. Je vous préviens cependant qu’il devient un peu sale.

L’utilisation de la station d’accueil simplifie votre configuration car elle vous permet de brancher tous vos accessoires sur un seul produit. De plus, si vous avez à la fois un Mac et un PC, la station d’accueil fonctionnera avec l’une ou l’autre machine. Cela vaut vraiment la peine d’être acheté, mais si vous avez un budget limité, vous voudrez peut-être vérifier d’autres options qui peuvent suffire.

Source de l’image : Accell

