Date de sortie de Realme UI 4.0, appareils pris en charge, fonctionnalités, etc.

Alors que nous approchons de la sortie publique d’Android 13, les équipementiers de smartphones ont commencé les tests internes de leurs nouveaux skins basés sur Android 13. Et le spin-off d’Oppo, Realme, n’est pas différent, la société testerait le nouveau skin sur un smartphone inconnu. Nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit rendu public peu de temps après la sortie publique d’Android 13. Ici, vous pouvez vérifier les appareils pris en charge par Realme UI 4.0, les fonctionnalités, la date de sortie, etc.

Depuis décembre dernier, Realme travaille avec diligence pour fournir des mises à jour Android 12 basées sur Realme UI 3.0 aux smartphones Realme éligibles. Bien qu’un grand nombre de téléphones éligibles aient déjà reçu le nouveau logiciel, il existe certains modèles sélectionnés, comme Realme X7 5G, Realme X3 SuperZoom et quelques autres encore en attente pour la version stable finale. Espérons que la version stable sera bientôt publiée pour ces téléphones.

Une fois la mise à jour disponible pour tous les modèles éligibles, la société se concentrera sur la fourniture de Realme UI 4.0, basée sur Android 13. Alors, explorons plus d’informations sur le skin personnalisé Realme UI 4.0.

Avant de passer à la section des fonctionnalités et des appareils éligibles, vous pouvez vérifier ici la date de sortie de Realme UI 4.0.

Date de sortie de Realme UI 4.0 (prévue)

Il y a deux semaines, Google a publié la mise à niveau de la quatrième version bêta d’Android 13 (aperçu de la version) pour les téléphones Pixel. Comme il s’agit d’une version préliminaire, nous pouvons nous attendre à l’annonce début août. Une fois que Google aura officiellement publié l’AOSP et la version officielle d’Android 13, nous verrons d’autres fabricants de smartphones proposer la version stable des mises à niveau d’interface utilisateur personnalisées basées sur Android 13 pour leurs téléphones haut de gamme. Realme GT 2 Pro peut le recevoir en premier. Les tests de prévisualisation pour les développeurs sont déjà en cours sur le GT 2 Pro. La version d’aperçu du développeur est déjà disponible pour le téléphone, en savoir plus ici.

Au début de cette semaine, Realme UI 4.0 a été repéré en cours d’exécution sur un appareil Realme inconnu portant le numéro de modèle RMX4401 et un autre en Chine. Découvrez les captures d’écran ici.

Nous pouvons nous attendre à l’annonce officielle de Realme UI 4.0 dans fin août ou début septembre. Nous mettrons à jour la date de sortie, une fois officiellement confirmée par la société.

Fonctionnalités de Realme UI 4.0

Realme UI est un skin personnalisé riche en fonctionnalités et est prêt à obtenir plus de fonctionnalités avec le prochain skin personnalisé Realme UI 4.0 basé sur Android 13. Nous sommes encore loin de l’annonce de Realme UI 4.0, mais nous pouvons nous attendre à tout un tas de nouvelles fonctionnalités avec le nouveau skin. Non seulement cela, nous pouvons voir les fonctionnalités sous forme de fuites dans les prochains jours.

Nous pouvons nous attendre à un nouveau widget en cours de lecture, à la prise en charge audio Bluetooth LE, au transfert des commandes multimédias, au presse-papiers remanié, au sélecteur de photos privées, à l’autorisation de notification, etc. dans Realme UI 4.0. Outre ces fonctionnalités, Realme peut également apporter une mise à jour du thème Material You et des icônes de thème colorées qui étaient censées être disponibles avec Realme UI 3.0. Ce sont les fonctionnalités fournies avec Android 13 et devraient également être disponibles sur les téléphones Realme avec Realme UI 4.0.

Personnalisation

Chaque année, Realme apporte des modifications à l’interface utilisateur de son skin personnalisé Realme UI et nous pouvons nous attendre à la même chose avec Realme UI 4.0. Cette fois, nous pouvons nous attendre à plus d’options de personnalisation sur l’écran de verrouillage, ainsi qu’au thème Material You, à davantage de nouveaux widgets, icônes, fonds d’écran, etc.

Confidentialité et sécurité améliorées

Avec chaque version d’Android, Google apporte de nouveaux outils de confidentialité et de sécurité à Android, et Android 13 n’est pas différent. Android 13 est livré avec une grande liste de contrôles de confidentialité. Désormais, les utilisateurs peuvent voir accorder ou refuser l’autorisation de notification pour les applications, un sélecteur de photos privé, un nouveau SDK pour les développeurs afin de rendre les applications plus sécurisées et bien d’autres fonctionnalités de sécurité.

Nous mettrons à jour la liste des fonctionnalités, une fois confirmée par Realme, examinons maintenant les appareils pris en charge par Realme UI 4.0.

Appareils pris en charge par Realme UI 4.0

Selon la tendance précédente, une grande liste de téléphones Realme est en ligne pour avoir un avant-goût du prochain skin personnalisé Realme UI 4.0 centré sur Android 13. Habituellement, Realme applique deux mises à niveau majeures du système d’exploitation à ses téléphones de série, de milieu de gamme et de série GT. Et cette politique de mise à jour aide à deviner quels téléphones Realme recevront la mise à niveau Android 13. Voici la liste des téléphones Realme qui recevront le skin Realme UI 4.0 dans les prochains jours.

Explorateur maître Realme GT 2

Realme C30

Realme Narzo 50i Prime

Realme GT Neo 3T

Realme Narzo 50 5G et 50 Pro

Realme 9 5G

Realme V23

Pad Realme

Realme 9

Realme 9 5G

Vitesse Realme 9 5G

Realme 9 Pro

Realme 9 Pro+

Realme 9i

Realme GT 2

Realme GT 2 Pro

Realme C35

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3 150W

Realme C31

Realme Narzo 50A et 50A Prime

Realme Narzo 50i

Realme GT Neo 2T

Realme GT Néo 2

Realme 8s 5G

Realme 8i

Maître de l’explorateur Realme GT

Realme GT Maître

Realme C21Y

Realme C11 (2021)

Realme C25

Realme X7 Max 5G

Realme Narzo 30 (5G)

Realme 8

Realme 8 Pro

Realme 8 5G

Realme C25

Realme GT Néo

Realme GT 5G

Dernière mise à jour le 25 juillet 2022, nous continuerons à mettre à jour la liste, alors restez connecté avec nous.

Voici donc la liste des appareils Realme qui recevront la mise à jour Android 13 basée sur Realme UI 4.0, ainsi que les fonctionnalités de Realme UI et son calendrier de publication.

