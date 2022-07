Le CGI de Thor Love and Thunder est-il mauvais ?

Marvel nous a gâtés avec son univers cinématographique plein d’acteurs de renom, des effets spéciaux presque impossibles et des budgets presque astronomiques. Les Avengers ont mis la barre très haute en termes de qualité, et on voit que maintenir le niveau de ces productions joue contre Disney. Thor: Love and Thunder est la dernière version du calendrier chargé des sorties de Marvel Studios. Les critiques de cet épisode ont été très mitigées, mais beaucoup de gens s’accordent à dire que les effets spéciaux du film laissent beaucoup à désirer. Taika Waititi lui-même a répondu aux critiques, même s’il est possible qu’il n’ait fait qu’ajouter de l’huile sur le feu.