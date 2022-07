Estimations des performances de l’iPhone 14 Pro : CPU +15 %, GPU +25-30 %, bande passante mémoire +50 %

Le modèle de base iPhone 14 (et son homologue plus grand) devrait s’en tenir à une puce A15 cette année, tandis que les modèles Pro obtiennent un A16. Cela suggère que les performances de l’iPhone 14 Pro pourraient être considérablement meilleures que les modèles de base.

Il y a beaucoup de conjectures impliquées dans ce que cela pourrait signifier en termes de performances de l’iPhone 14 Pro, mais il est possible d’obtenir au moins une direction approximative …

Macworld’s Jason Cross a fait de son mieux. Toutes les comparaisons concernent l’iPhone 13 Pro.

Tout d’abord, il n’y a aucune conjecture impliquée en ce qui concerne le processus de fabrication de la puce : le processus le plus avancé de TSMC est un processus 5 nm de troisième génération connu sous le nom de N4P. Cela offre une amélioration des performances, mais relativement modeste.

N4P offre une amélioration des performances de 11 %, une amélioration de l’efficacité énergétique de 22 % et une amélioration de la densité de 6 % par rapport au processus de fabrication « N5 » original de 5 nm.

Il est cependant prévu d’obtenir une mémoire plus rapide. En mars, un analyste d’Apple a déclaré que les modèles d’iPhone 14 Pro bénéficieraient d’une mise à niveau de LPDDR4 à LPDDR5, un rapport repris aujourd’hui par Digitimes. Il s’agit de la mémoire la plus rapide utilisée par Apple dans les puces M1 Pro et Max.

[That] devrait améliorer la bande passante de la mémoire, et certaines autres améliorations, combinées à des vitesses d’horloge de pointe plus élevées, pourraient permettre à Apple d’améliorer ses performances jusqu’à 15 %.

Cross discute de la prise en charge possible d’ARMv9, mais pense que cela ne fera probablement pas beaucoup de différence, avant de passer aux performances du GPU. Il pense qu’un noyau supplémentaire potentiel, des améliorations architecturales et un accès à une mémoire plus rapide verront l’amélioration habituelle ici.

Nous pensons qu’il est raisonnable de s’attendre à une amélioration de 25 à 30 % des performances du GPU, à peu près en ligne avec les derniers processeurs de la série A. Vous le verrez particulièrement dans les benchmarks et les tests qui sont actuellement limités par la bande passante mémoire.

Il y a une fonctionnalité attendue de l’iPhone 14 Pro qui nécessitera toute la puissance de traitement qu’il peut obtenir : un capteur d’appareil photo 48MP, prenant en charge la vidéo 8K. Kuo et son collègue analyste Jeff Pu s’attendent à ce que cela arrive à la caméra principale. Cross s’attend donc à ce que la plupart des performances supplémentaires se concentrent sur le traitement d’image et l’IA.

Vous ne pouvez pas simplement insérer un capteur 48MP et l’appeler un jour. Vous devez avoir des chemins de données plus larges et plus rapides vers le processeur de signal d’image. Ce processeur d’image doit être capable de gérer quatre fois les pixels (ou bien prendre quatre fois plus de temps pour traiter l’image, peu probable étant donné la priorité d’Apple sur la réactivité de l’appareil photo) […] En d’autres termes, cette nouvelle caméra exigera probablement un processeur de signal d’image et un moteur neuronal beaucoup plus puissants (le matériel dédié aux tâches d’IA et d’apprentissage automatique). Je suis sûr qu’Apple aimerait améliorer le mode cinématique introduit avec l’iPhone 13 Pro. Il est actuellement limité à 1080p, par exemple, mais un coup de pouce à 4K nécessiterait plus de puissance de traitement d’image. Il en serait de même pour un bokeh artificiel plus naturel ou le suivi de plusieurs sujets. Autant de bonnes raisons pour Apple de muscler sérieusement le processeur d’image et le Neural Engine.

C’est un autre domaine qui bénéficiera d’une plus grande bande passante mémoire.

Le passage de LPDDR4x à LPDDR5 améliorera la bande passante mémoire jusqu’à 50 % et devrait également avoir un impact positif sur l’efficacité énergétique. Cela en soi ne rend aucune tâche plus rapide, cela donne juste plus de marge de manœuvre pour les opérations à large bande passante comme les graphiques 3D et le traitement d’image/vidéo.

La pièce complète est une bonne lecture.

Photo : Efe Kurnaz/Unsplash

