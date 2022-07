Les données sur les brevets d’Apple montrent son intérêt croissant pour le projet Titan et les véhicules électriques

L’Apple Car – ou Project Titan – est pleine d’allées et venues. Alors que les rapports précédents montrent que l’entreprise a du mal à trouver une direction dans l’industrie automobile, un rapport souligne comment Apple s’efforce d’entrer dans ce secteur au cours des 20 dernières années.

Selon une enquête conjointe de Nikkei Asie et une société d’analyse de Tokyo, Apple a déposé 248 brevets depuis l’an 2000 dans « les logiciels de conduite autonome et autres véhicules ainsi que dans le matériel lié au confort de conduite, comme les sièges et la suspension » pour son projet Titan.

Le rapport montre que les demandes de brevets d’Apple ont culminé en 2017, puis ont temporairement diminué. Désormais, si toutes les demandes déposées par Apple en 2021 sont publiées à l’avenir, le total pour l’année sera à égalité avec le record établi en 2017, selon le PDG d’Intellectual Property Landscape, Akira Yamauchi. Les chiffres ne sont pas encore connus car il peut s’écouler jusqu’à 18 mois avant qu’un brevet ne soit officiellement accordé.

Le projet Titan a commencé vers 2014, mais Tim Cook ne supervisant le projet que de loin et visitant rarement les bureaux du projet Titan, un autre rapport de L’information montre que le leadership distant du PDG d’Apple a nui au projet, qui manque d’une « figure singulière capable de définir et d’articuler clairement ce que le produit devrait être ».

Les brevets nous donnent également la direction qu’Apple a poursuivie au cours de ces années avec Project Titan, selon Nikkei :

Les demandes de brevet liées aux véhicules par Apple ont commencé à prendre de l’ampleur en 2008, l’année suivant la sortie du premier iPhone. Apple a d’abord cherché à se concentrer sur la connectivité entre les iPhones et les voitures. (…) Mais en 2016, les demandes de brevets d’Apple — qui étaient moins de 10 par an jusqu’au milieu des années 2010 — ont commencé à augmenter, totalisant 44 dans l’année, contre sept en 2015. Et en 2017, l’entreprise a déposé un record de 66 demandes, y compris celles liées à la conduite autonome.

La publication indique également qu’Apple n’est pas obsédé par des logiciels tels que CarPlay, car il veut réinventer la voiture. « Contrairement à Google, qui se spécialise dans la technologie de conduite autonome, Apple dépose des demandes de brevet dans le but de développer son propre véhicule », a déclaré Yamauchi.

Alors que 2025 devrait devenir un tournant pour les voitures connectées et les véhicules électriques, il n’est pas clair si Apple sera en mesure de développer un véhicule.

Notant que l’entreprise n’a aucune expérience dans la construction automobile, Hiroto Suzuki, associé directeur du cabinet de conseil Arthur D. Little Japan, a déclaré : « Je me demande si [Apple] peut assurer la sécurité lorsqu’il externalise la production de voitures, qui nécessitent plus de pièces et des niveaux de sécurité plus élevés » que les smartphones.

